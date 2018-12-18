2018-12-18T16:47:07+03:00
Общество

С 1 января 2019 года коммунальные платежи в Нижегородской области вырастут на 1,7 процента

РСТ утвердила максимальные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги
Юлия ДАНЧЕНКО
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С 1 января 2019 года коммунальные платежи в Нижегородской области вырастут на 1,7 процентовС 1 января 2019 года коммунальные платежи в Нижегородской области вырастут на 1,7 процентовФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Начиная с 1 января 2019 года, плата за коммунальные услуги в Нижегородской области вырастет на 1,7 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Произойдет это из-за повышения ставки НДС, которая с 1 января 2019 года вырастет с 18 до 20 процентов.

Однако это не последнее повышение в следующем году. Еще одно увеличение платы за коммунальные платежи планируется 1 июля 2019 года. Насколько увеличится сумма в нижегородских квитанциях, пока неизвестно.

Региональная служба по тарифам обращает внимание, что указанные значения роста платы за коммунальные услуги являются предельным и затронут не всех потребителей. Для многих жителей области рост платы будет ниже.

С 1 июля 2019 года средний по Нижегородской области индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, по отношению к январю 2019 года, составит два процента. Однако в некоторых муниципальных образованиях и городских округах плата за коммунальные платежи будет больше. Так, сумма квитанций у жителей Нижнего Новгорода в июле вырастет 4,1 процент, в Арзамасе – 3 процента, в Павлове – 3,6 процентов.

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