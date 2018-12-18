2018-12-18T16:04:42+03:00
Общество

Нижегородские волонтеры просят помощи в поисках пропавшей месяц назад 15-летней Наташи Ногиновой

В последний раз девочку видели около школы-интерната 18 ноября
Юлия ИСАЕВА
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Волонтеры просят помощи в поисках 15-летней Наташи НогиновойВолонтеры просят помощи в поисках 15-летней Наташи НогиновойФото: СОЦСЕТИ
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18 ноября в Нижнем Новгороде пропала 15-летняя Наташа Ногинова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», девочка ушла из школы-интерната на улице Елецкая и не вернулась.

Приметы Наташи: рост 164 сантиметра, телосложение среднее, волосы чёрные волнистые, глаза серые.

В момент исчезновения она была одета в салатовую куртку с капюшоном, светло-голубые джинсы, розовую с белым кофту и бирюзовые кроссовки.

Особые приметы девочки: татуировки на руках, татуировка на плече, шрам от аппендицита.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей девочке, просим сообщить ее по телефонам: 8-831-291-51-51 или 102.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Поиски на протяжении трех месяцев не приносили никаких результатов. Однако недавно они сдвинулись с мертвой точки. Волонтеры нашли свидетеля, который в нужное время проезжал мимо "Борока". Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

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