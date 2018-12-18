Новогодние и рождественские ярмарки в Нижнем Новгороде: Адреса площадок

В декабре и январе в Нижнем Новгороде во всех районах будут работать новогодние и рождественские ярмарки. Как сообщает пресс-служба мэрии, соответствующее постановление уже подписано главой города Владимиром Пановым.

Нижегородцы смогут приобрести на этих ярмарках новогодние подарки, игрушки, елочные украшения, сувениры, кондитерские изделия и другие полезные мелочи.

Они откроются по следующим адресам:

- В Автозаводском парке;

- В ТЦ «Шайба» на Московском шоссе;

- В «Гордеевском универмаге»;

- На площади Революции;

- В парке имени 1 мая;

- Рядом с главным входом в центральный павильон на улице Чкалова;

- У станции метро «Стрелка» рядом с Мещерским бульваром;

- У кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина;

- На улице Чаадаева у дома №17;

- На площади Маркина;

- На улице Пискунова (от площади Театральная до проезда между домами №№10 и 12 по улице Большая Покровская);

- В парке «Швейцария»;

- На автовокзале в Щербинках;

- На Советской площади;

- На улице Ивлиева напротив дома №33;

- Рядом с ТЦ «Сормовские зори» на улице Коминтерна.

Ранее "Комсомолка" рассказала где купить самую красивую елку на Новый год в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в преддверии новогодних праздников, нижегородцам рассказали об ответственности, которая грозит за незаконно срубленное дерево и о том, где можно спилить ель на законных основаниях.