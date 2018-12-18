Более 100 жилых домов, больниц, школ и детских садов Нижнего Новгорода остались без холодной воды 18 декабря

Во вторник, 18 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде от холодной воды были отключены 116 жилых домов. Об этом сообщается на сайте ГО ЧС по городу.

Отключение произошло по плану в девять часов утра. В результате 17 350 нижегородцев вынуждены сидеть без холодной воды. Речь идет о домах №1, 12, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 4/1, 6/2 на улице 50 лет Победы, №9, 12, 10, 8, 11, 11А, 16, 18 на улице Гвардейцев, №21, 23, 23А, 23Б, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 6/3, 9, 11, 13, 15, 17, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 7/5, 8, 8/4, 9/6 на улице Страж Революции, №101, 102а, 104/1, 104а, 106, 108, 110, 112, 87, 87а, 89, 89а, 91, 95, 97 на улице Березовская, №40 на улице Глинки, №1, 1а, 3 и 9 на улице Софьи Перовской, №11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 9, 9а на улице Буревестника, №1, 2, 3, 4, 6, 8 на улице Безрукова, №1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 7/24 на улице Никонова, №1, 10, 2, 3, 4, 6, 8 на улице Клюева, №1 на площади Кольцова, №2 на улице Коминтерна, №11, 6 и 9 на улице Менжинского и №2,6 на улице Просвещенская.

Кроме того, под отключение попали несколько детских садов (№75, №76, №417, №212, №94 и №141), гинекологическое отделение роддома №5 на улице Никонова, детская больница №42, городская поликлиника №17 на улице Страж Революции, школы №178, №68, гимназия №67, школа-интернат №86 и Институт бизнеса и политики на улице Гвардейцев,

Причиной такого массового отключения воды стало проведение плановых ремонтных работ на трубопроводе диаметром 1000 миллиметров.

Планируется, что воду вернут в здания около 19:00 18 декабря.

Напомним, в ноябре жители Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода обнаружили, что в их домах нет отопления и горячей воды. Как оказалось, холодно не только в жилых домах, но и в детских садах и школах.

- ОАО «Теплоэнерго» проводит неотложные работы на участке теплосети диаметром 700 мм в районе улицы Студеной, 78, - прокомментировали в ОАО «Теплоэнерго». - Параметры теплоносителя снижены на 272 дома, 18 социальных учреждений. Ремонтные бригады и спецтехника находятся на месте производства работ. Тепло вернулось в дома уже на следующий день.