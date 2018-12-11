2018-12-12T13:53:54+03:00
Происшествия

«Они избивали его впятером!»: Нижегородец впал в кому после ссоры с пьяными прохожими

Родственники пострадавшего просят помощи в социальных сетях
Василий КРОТОВ
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«Они избивали его впятером!»: Нижегородец впал в кому после ссоры с пьяными прохожими.«Они избивали его впятером!»: Нижегородец впал в кому после ссоры с пьяными прохожими.Фото: СОЦСЕТИ
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Перевернутая вверх дном квартира, страшные кровоподтеки на полу и избитый до полусмерти брат – такую картину утром 6 декабря увидели родственники 32-летнего Александра Денисенко, зайдя к нему в квартиру в рабочем поселке Сосновское в Нижегородской области.

- Мы вообще долго не могли понять, что там произошло, - признается сестра пострадавшего Анна Скамейкина. – Все подробности нам потом рассказали случайные свидетели. Они видели, как пятеро молодых людей распивали водку сначала в одном подъезде, потом – в другом. Тут-то им попался на глаза Саша, который попросту вышел покурить. Как они оказались у него в квартире, не знаю. Может быть, он сам их пригласил, может быть, ворвались силой.

Только потом произошло страшное – ночные гости начали избивать радушного хозяина. Да так, что ему пришлось от них спасаться бегством через окно. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Александр перебирается через балкон и прыгает с высоты второго этажа. Уже травмированный он убегает в неизвестном направлении. У себя дома он появился только спустя два часа – видимо, надеясь, что нападавшие уже ушли. Но не тут-то было.

- Они поджидали его дома и начали впятером его избивать, - всхлипывает Анна Скамейкина. – Когда мы его нашли, у него были страшные гематомы по всему телу, черепно-мозговая травма. Его сразу отправили в реанимацию. В больнице ему дважды делали трепанацию черепа, после чего он впал в кому. Мы сейчас молимся, чтобы он все-таки выжил.

Дома Александра ждет жена и 10-летняя дочка. Вот только лишний раз выходить на улицу они опасаются – все пятеро нападавших по-прежнему разгуливают на свободе.

- Личность всех пятерых участников того нападения была установлена в тот же день, - рассказывает Анна. – Все они оказались молодыми людьми лет двадцати. Насколько я знаю, двое из них уже под следствием по другим делам. Но даже после нападения на моего брата их никто не задерживает! Нам сейчас просто страшно здесь жить!

К слову, несмотря на праведный гнев родственников, обвинять в бездействии правоохранительные органы пока рано. Они уже подтвердили, что по данному инциденту проводится проверка.

- Утром 6 декабря 2018 года в отдел полиции из сосновской ЦРБ поступила информация о доставлении 32–летнего местного жителя в больницу с признаками избиения, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В больницу немедленно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту избиения гражданина проводится проверка.

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