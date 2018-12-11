2018-12-12T13:53:54+03:00
Звезды

Усач из «Физрука» Даниил Вахрушев представит нижегородцам фильм «Ёлки последние»

Предпремьерный показ состоится в Нижнем Новгороде 13 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
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Компанию по съемочной площадке Даниилу составил Дмитрий Нагиев.Компанию по съемочной площадке Даниилу составил Дмитрий Нагиев.
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Звезда сериала «Физрук» Даниил Вахрушев приедет в столицу Приволжья на предпремьерный показ финального киноальманаха «Ёлки последние» (6+), который состоится в «Империи грез» (ул. Большая Покровская, 82) 13 декабря.

Компанию по съемочной площадке Даниилу составил Дмитрий Нагиев.

Компанию по съемочной площадке Даниилу составил Дмитрий Нагиев.

26-летний актер не только представит новый фильм, но и проведет автограф-сессию. Сбор гостей в 18.30. Билеты в продаже.

Ранее "Комсомолка" писала, что в заключительный фильм войдут пять новогодних историй. В новелле "Сосны" компанию Даниилу Вахрушеву составил актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

Режиссером истории с участием Вахрушева снял сам Тимур Бекмамбетов.

Режиссером истории с участием Вахрушева снял сам Тимур Бекмамбетов.

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