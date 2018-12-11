Усач из «Физрука» Даниил Вахрушев представит нижегородцам фильм «Ёлки последние»

Звезда сериала «Физрук» Даниил Вахрушев приедет в столицу Приволжья на предпремьерный показ финального киноальманаха «Ёлки последние» (6+), который состоится в «Империи грез» (ул. Большая Покровская, 82) 13 декабря.

Компанию по съемочной площадке Даниилу составил Дмитрий Нагиев.

26-летний актер не только представит новый фильм, но и проведет автограф-сессию. Сбор гостей в 18.30. Билеты в продаже.

Ранее "Комсомолка" писала, что в заключительный фильм войдут пять новогодних историй. В новелле "Сосны" компанию Даниилу Вахрушеву составил актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.