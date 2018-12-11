ГЖД переходит на новый график движения пассажирских поездов

Под конец уходящего года пассажиров Горьковской железной дороги ждет несколько приятных сюрпризов. О новом графике движения пассажирских поездов дальнего и пригородного сообщения журналисты узнали на пресс-конференции 7 декабря.

Быстрее на 10 минут!

В середине октября по Нижнему Новгороду начала курсировать городская электричка Приокской линии. У горожан появилась возможность, что называется, с ветерком добраться от Московского вокзала до проспекта Гагарина, минуя пробки и наслаждаясь пейзажами за окном. А с 10 декабря пассажиров ждет нововведение: поезд от станций «Кудьма» и «Ройка» будет доезжать до Московского вокзала быстрее на десять минут. Это стало возможно за счет введения двух дополнительных поездов, сообщил начальник пассажирской службы ВВППК Леонид Тихонов.

- Теперь жители нагорной части и новых микрорайонов «Времена года» (станция Ройка) и «Окский берег» (станция Кудьма) могут добраться до вокзала к 7.52, - заявил специалист. - Время в пути от Кудьмы составит 40 минут, от Ройки - 50 минут. Быстрее оттуда до железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде не добраться.

Начальник пресс-службы Горьковской железной дороги Наталья ВорожцоваФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Причем обратно поезд от железнодорожного вокзала Нижний Новгород будет стартовать в 17.10. Время отправления с проспекта Гагарина - 17.35 и 18.40 - было выбрано как наиболее востребованное для трудовой миграции в час пик и с учетом времени, которое затрачивается на то, чтобы добраться городским транспортом от центра города до станции Мыза.

Вместе с тем на Приокской линии будет тестироваться современный подвижной состав, прибывший в приволжскую столицу в ноябре. Пока такой состав в ГЖД лишь один, но скоро прибудут еще четыре.

Также с 10 декабря на Приокской линии городской электрички заработает автоматизированная система оплаты проезда «СитиКард».

Все ради удобства

Произошли изменения и в расписании пригородных поездов. Причем акцент сделан именно на часы пик. Отправление в сторону Дзержинска в 17.35 вместо 17.28. Теперь после окончания рабочего времени в 17.00 почти из любой части города можно успеть к электропоезду до станций Дзержинск, Пушкино, Сейма и Ильиногорская. Также с учетом уже курсирующей Приокской линии городской электрички это позволит реализовать 15-минутный интервал отправления с железнодорожного вокзала Нижний Новгород до поселка Сортировочный - в 17.10, 17.20 и 17.35.

Отправление в сторону Уреня теперь в 17.10 вместо 17.00, также у этого поезда добавится остановка на станции Киселиха. Таким образом, до поселка Железнодорожный теперь реализован 30-минутный интервал отправления поездов с железнодорожного вокзала Нижний Новгород - 16.38, 17.10 и 17.35.

Два Новгорода - одна страна

Хорошие новости есть и для любителей междугородных поездок. Те, кто хоть раз бывал в Нижнем Новгороде, знают, как болезненно местные жители реагируют, когда их называют новгородцами. Однако недавно забрезжила надежда, что в скором времени туристы перестанут путать эти два замечательных, но разных российских города. С 9 декабря АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») вводит в расписание новый поезд, который будет курсировать между двумя туристическими городами - Нижним Новгородом и Великим Новгородом.

Путь нового поезда пролегает через центральные регионы страны, соединяя между собой крупные города и исторические центры (Золотое кольцо и Серебряное ожерелье). Курсировать он будет ежедневно, отправляясь из столицы Приволжья в 16.25 и прибывая в Великий Новгород на следующий день в 6.24. Обратно поезд будет отправляться в 21.20 и прибывать в Нижний Новгород на следующий день в 9.59.

Как рассказал первый заместитель начальника Горьковского филиала АО «ФПК» Павел Голубев, в составе поезда имеются плацкартные, купейные вагоны, СВ и вагон-ресторан. Также в состав поезда входит штабной вагон с купе для пассажиров с ограниченной мобильностью и сопровождающих их лиц.

- Я ездил в Новгородскую область, общался с местными властями насчет привлечения туристов. Аналогичную работу проводим с администрацией Нижнего Новгорода. Могу сказать, что это два культурных центра, два разных города, не похожих друг на друга. Думаю, туристам будет очень интересно побывать и там, и там, - добавил Голубев.

Продажа билетов осуществляется за 90 суток до отправления в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».