Камерунцу, напавшему на свою русскую «любовницу-ведьму», дали шесть с половиной лет колонии

Горячий камерунский «Отелло» после долгих разбирательств все-таки отправится в колонию – сегодня в суде Советского района вынесли приговор 34-летнему уроженцу Камеруна Жозефу Мартиалю, напавшему в канун Дня всех влюбленных на свою русскую любовницу. По словам знойного южанина, 35-летняя Динара Карпенко опоила его волшебным зельем, после которого он забыл и жену, и дочь.

- Эта женщина – ведьма! – заявил следствию Жозеф. – Она напоила меня волшебным зельем, после чего жена запретила мне видеться с дочерью. Поэтому я и решил ее убить!

Впрочем, у самой Динары совсем другая версия громкого происшествия. С темпераментным ухажером она познакомилась на сайте знакомств еще два года назад. Нижегородец с экзотическим именем Жозеф Мартиаль сразу запал ей в душу да и ухаживал красиво – задаривал цветами, приглашал на свидания…Вскоре платонические встречи переросли в страстную любовь.

- Такая безоблачная идиллия продолжалась около года, но потом в его поведении появились странности: он все чаще стал срываться на меня, повышать голос и ревновать буквально к каждому столбу, - вспоминает Динара Карпенко. – Тогда я и решила с ним порвать.

На теле Динары медики насчитали 11 ножевых ранений.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но не тут-то было. Он продолжал приезжать к ней домой, пугать соседей и ломиться в двери. Очередную атаку на квартиру Динары мужчина предпринял в канун дня всех влюбленных, 13 февраля 2018 года.

- Той ночью он отчаянно кричал под дверью, не переставая стучал и пытался прорваться в квартиру, - вспоминают соседи. – Наутро она даже боялась идти на работу. И не зря – там-то он ее и подкараулил.

Разъяренный мужчина встретил Динару на узенькой тропинке возле дома. И сразу начал угрожать ножом.

- Ты пойдешь со мной, слышишь! Я никуда тебя не отпущу! – кричал камерунец. – Или я тебя убью!

От слов возлюбленный перешел к делу и начал наносить ей удары ножом: в голову, плечи, руки, ноги. Позднее медики насчитали 11 ножевых ранений. Спасти женщину от гибели помогли случайные прохожие, ринувшиеся на нападавшего. В больнице женщина провела около двух недель. Сразу после нападения камерунец был задержан по статьям «Покушение на преступление» и «Убийство», так как довести начатое до конца ему помешали прохожие. И вот, наконец, сегодня ему был вынесен приговор.

- Жозеф Мартиаль Нга признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы, - постановил суд Советского района Нижнего Новгорода. – Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.