2018-12-11T14:47:48+03:00
Происшествия

Камерунцу, напавшему на свою русскую «любовницу-ведьму», дали шесть с половиной лет колонии

По словам мужчины, 35-летняя женщина опоила его колдовским зельем
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Камерунцу, напавшему на свою русскую «любовницу-ведьму», дали шесть с половиной лет колонииКамерунцу, напавшему на свою русскую «любовницу-ведьму», дали шесть с половиной лет колонииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Горячий камерунский «Отелло» после долгих разбирательств все-таки отправится в колонию – сегодня в суде Советского района вынесли приговор 34-летнему уроженцу Камеруна Жозефу Мартиалю, напавшему в канун Дня всех влюбленных на свою русскую любовницу. По словам знойного южанина, 35-летняя Динара Карпенко опоила его волшебным зельем, после которого он забыл и жену, и дочь.

- Эта женщина – ведьма! – заявил следствию Жозеф. – Она напоила меня волшебным зельем, после чего жена запретила мне видеться с дочерью. Поэтому я и решил ее убить!

Впрочем, у самой Динары совсем другая версия громкого происшествия. С темпераментным ухажером она познакомилась на сайте знакомств еще два года назад. Нижегородец с экзотическим именем Жозеф Мартиаль сразу запал ей в душу да и ухаживал красиво – задаривал цветами, приглашал на свидания…Вскоре платонические встречи переросли в страстную любовь.

- Такая безоблачная идиллия продолжалась около года, но потом в его поведении появились странности: он все чаще стал срываться на меня, повышать голос и ревновать буквально к каждому столбу, - вспоминает Динара Карпенко. – Тогда я и решила с ним порвать.

На теле Динары медики насчитали 11 ножевых ранений. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На теле Динары медики насчитали 11 ножевых ранений.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Но не тут-то было. Он продолжал приезжать к ней домой, пугать соседей и ломиться в двери. Очередную атаку на квартиру Динары мужчина предпринял в канун дня всех влюбленных, 13 февраля 2018 года.

- Той ночью он отчаянно кричал под дверью, не переставая стучал и пытался прорваться в квартиру, - вспоминают соседи. – Наутро она даже боялась идти на работу. И не зря – там-то он ее и подкараулил.

Разъяренный мужчина встретил Динару на узенькой тропинке возле дома. И сразу начал угрожать ножом.

- Ты пойдешь со мной, слышишь! Я никуда тебя не отпущу! – кричал камерунец. – Или я тебя убью!

От слов возлюбленный перешел к делу и начал наносить ей удары ножом: в голову, плечи, руки, ноги. Позднее медики насчитали 11 ножевых ранений. Спасти женщину от гибели помогли случайные прохожие, ринувшиеся на нападавшего. В больнице женщина провела около двух недель. Сразу после нападения камерунец был задержан по статьям «Покушение на преступление» и «Убийство», так как довести начатое до конца ему помешали прохожие. И вот, наконец, сегодня ему был вынесен приговор.

- Жозеф Мартиаль Нга признан виновным в совершении этих преступлений и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы, - постановил суд Советского района Нижнего Новгорода. – Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На шести улицах Нижнего Новгорода запретят парковаться с 1 января
Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 11 декабря
Молочная кухня будет выпускать четыре новых продукта в Нижнем Новгороде
Житель Сарова до смерти избил гостя, не желавшего уходить
Глеб Никитин встретился с президентом «Объединенной судостроительной корпорации» Алексеем Рахмановым
Главбух школы в Уренском районе присвоила почти миллион рублей, «экономя» на премиях
Девятиклассница пострадала в ДТП с фурой и двумя легковушками в Лысковском районе
Музейное занятие «Эксперименты в нефтехимии» пройдет в Кстове 18 декабря
Полицейские изъяли 190 литров контрафактного алкоголя в одном из баров Нижнего Новгорода
Суд по делу экс-мэра Олега Сорокина отложили из-за очередной смены адвоката
Глеб Никитин возложил цветы к рубке подводной лодки С-13 на территории кремля
Водитель «Москвича» погиб после жуткого столкновения с грузовиком в Дзержинске
Депутат Лукояновского района лишился полномочий по требованию прокуратуры
49-летний мужчина погиб на пожаре в заброшенном доме в Ковернинском районе
Новогодний трамвай начнет курсировать по Нижнему Новгороду 11 декабря
ХК «Торпедо» обыграл ярославский «Локомотив» в матче КХЛ
Девятибалльные пробки снова сковали Нижний Новгород утром 11 декабря
Денис Мантуров вручил сертификат на новые пианино для музыкальных школ Нижегородской области
Денис Мантуров, Глеб Никитин и Вадим Сорокин подписали СПИК о создании производств новых моделей на ГАЗе
Нижегородская область примет участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»
Глеб Никитин: «Нижегородская область – регион-лидер по производительности»
Депутаты ЗСНО рекомендовали принять во втором чтении изменения в закон «О тишине»
Денис Мантуров оценил экспортный потенциал Нижегроодской области 10 декабря