Елочные базары 2018 в Нижнем Новгороде: где купить елку на Новый год

С чем обычно ассоциируется Новый год? Конечно, с елкой! А наряжать ее - для многих любимая семейная традиция. Накануне праздников «Комсомольская правда - Нижний Новгород» рассказывает о елочных базарах, где любой сможет не только купить натуральную или искусственную ель, но и новогодние украшения.

Места продаж будут организованы с 26 по 31 декабря в шести районах столицы Приволжья:

- Автозаводский район: ул. Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»), ул. Космическая, около дома №58а, Южное шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»), ул. Плотникова, 4а (у автостоянки), ул. Львовская, 7 («Торговые ряды»);

- Ленинский район: выход из метро «Пролетарская» (переход к ул. Переходникова), пр. Ленина (выход из ст. метро «Двигатель революции» вестибюль №2, около тонаров), ул. Академика Баха, около дома №13 (около магазина «Зодиак»);

- Московский район: ул. Чаадаева, около дома №28 (у ТЦ «Вишневый сад»), ул. Березовская, около дома №81 (у ТЦ «Серпантин»), ул. Березовская, около дома №1;

- Нижегородский район: ул. Костина, 13 (у входа в Средной рынок), ул. Г.Усилова, около дома №3/3, ул. Германа Лопатина,6 микрорайон Верхие Печеры (около магазина «Магнит»);

- Приокский район: пр. Гагарина (пл. «Жукова»), пл. Маршала Жукова, 7 (территория, прилегающая к розничному рынку «Приокский»);

- Советский район: ул. Ванеева, ост. Панина (около киоска «Печать»), пересечение ул. Пушкина с ул. Артельная, ул. Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2».

ПОЛЕЗНО

Чаще всего на елочных базарах выбирают елку или сосну. Это дело вкуса и семейных традиций. Ель - классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом. Но у нее есть минус - она быстрее и легче осыпается, чем сосна.

Сосны дешевле (потому что растут быстрее), их длинные иголки дольше остаются на ветках, но и у них есть недостаток - большое количество смолы. Также в продаже можно найти нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей). Они стоят дольше - от двух недель до месяца. Но и цена при этом соответствующие.

Как выбрать живую елочку?

Попробуйте рукой ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко.

Посмотрите на ствол: он тоже должен быть покрыт иголками.

Разломите пару хвоинок в руке: должен появиться характерный приятный аромат.

Обратите внимание на срез ствола: если на нем есть широкая темная кайма - дерево простоит недолго.

Постучите стволом о землю: иголки от ударов не должны осыпаться.

Как правильно ее хранить?

Свежесрубленная ель может стоять в квартире около 8 дней, сосна - около 12. Чтобы продлить ей жизнь, лучше разместить ее вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды. Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина. Тогда новогодняя красавица дольше будет вас радовать, отмечают специалисты Роскачества. Причем не только праздничным убранством, но и полезными для организма летучими веществами.

Что касается искусственной ели, то ее главный плюс - долговечность.

Как выбрать искуственную ель?

Проведите рукой против «роста» иголок, подергайте их немного, слегка погните ветки: качественной такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются у вас в руках - качество товара оставляет желать лучшего. Важно: искусственная елка не должна пахнуть!

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