2018-12-11T12:10:35+03:00
Досуг

В Нижнем Новгороде состоится премьерный показ фильма «Елки последние»

В широкий прокат финальная часть новогоднего блокбастера выйдет 27 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото со съемок фильма "Елки последние".Фото со съемок фильма "Елки последние".
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Смотреть новый семейный блокбастер «Елки» накануне Нового года стало доброй традицией. Вот и в этот раз создатели киноальманаха порадуют зрителей. 27 декабря в широкий прокат выходит финальная часть истории - «Елки последние». Однако в Нижнем Новгороде премьерный показ состоится раньше - 13 декабря в кинотеатре «Империя грез» (ТРК «Небо).

- В 2010 году в формат киноновелл из разных городов никто не верил, и мы начинали снимать кино интуитивно. Это решение оказалось очень верным - мы нашли форму, с помощью которой смогли показать характеры людей, которые живут не только в Москве, но и в регионах - зрители видели свои города, узнавали себя в любимых героях. В целом фильм стал способом показать портрет нашей страны. Этим я и могу объяснить большой успех в прокате, которого никто не ожидал, - заявил продюсер Тимур Бекмамбетов.

В киноальманах войдет пять новогодних историй. В новелле «Сосны» Тимура Бекмамбетова миллениал (Даниил Вахрушев) помогает своему брутальному отчиму дяде Юре (Дмитрий Нагиев) сделать предложение руки и сердца. В «Братьях» неразлучные друзья Боря (Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) вновь окажутся на грани расставания, потому что Женя собирается вернуться в Якутск.

Любимые герои первых «Ёлок» лыжник (Александр Домогаров) и сноубордист (Александр Головин) перевернут весь город ради улыбки одной красавицы в новелле «Ресторан быстрого знакомства» Егора Баранова. «Вокзал на троих» Анны Паркс расскажет историю о простой девушке (Екатерина Агеева), которая отправилась в погоню за своим счастьем – столичным актером Комаровским (Марк Богатырев), а в новелле «Вредный дедушка» Александра Котта Снегурочка (Юлия Александрова) поедет спасать одинокого, но очень ворчливого дедушку (Юрий Кузнецов).

Как всегда, все новеллы будут объединены закадровым голосом Константина Хабенского.

Жанр: комедия

Страна: Россия

Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна Пармас, Александр Котт

Сценарий: Жора Крыжовников, Юлия Гулян, Иван Петухов, Егор Чичканов, Евгения Хрипкова, Дмитрий Литвиненко

Продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Галина Стрижевская

Время: 85 минут.

Возрастное ограничение: 6+.

В главных ролях: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Екатерина Агеева, Евгений Егоров, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев, Александр Головин, Александр Домогаров и другие.

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