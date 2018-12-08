Обзор матча Валенсия – Севилья 8 декабря 2017 года: счет, голы, статистика игроков

Матч «Валенсия» - «Севилья» на стадионе «Месталья» в субботу, 8 декабря 2018 года, завершился ничьей 1:1. Первые же секунды матча обещали болельщикам яркую и зрелищную игру: хозяева сразу же бросились в атаку и едва не заработали угловой. Вратарь «Севильи» Вацлик спас ворота, вытащив мяч из ближнего угла. Но уже к середине первого тайма командам явно поднадоело носиться по полю на больших скоростях. Шансы пробить обе команды тратили впустую и на перерыв ушли с нулевым счетом.

Зато второй тайм оказался куда интереснее. Хотя «Севилья» в целом выглядела куда менее активной, чем «Валенсия», честь забить первый гол выпала именно ей. На 55-й минуте гостям повезло: у Бен-Йеддера не получился удар, и мяч отлетел в центр штрафной прямиком к Сарабии – а тот уж одним касанием переправил мяч в сетку ворот.

После этого «Валенсия» начала заменять игроков: сначала Денис Черышев заменил Гуэдеша, затем вместо получившего травму Паулисты вышел Дьякоби, а еще через несколько минут на поле появился Батшуайи вместо Санти Мины. «Севилья» тем временем ударилась в оборону: футболисты решили не рисковать лишними передачами, а подождать, пока соперники ошибутся. У гостей первая замена произошла на 77-й минуте – вместо Васкеса вышел Амаду, а на 87-й минуте отдыхать отправился Бен-Йеддер, на замену которому вышел Муриэль.

Только в добавленное время «Валенсии» удалось размочить счет. Гол забил Дьякоби, который опередил всех в центре штрафной и замкнул подачу с правого края.

Таким образом, «Валенсия» поднимается на две позиции в таблице первенства и оказывается на 12-м месте. «Севилья» же с 28 очками остается пока на втором месте таблицы.