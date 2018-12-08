В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку-2018

Финал конкурса «Мисс и Мистер Первоклашка – 2018» состоялся в Нижнем Новгороде в субботу, 8 декабря 2018 года. С 12 ноября на сайте организатора мероприятия - «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» - проходило голосование. Претендентами на победу стали более 150 человек, за которых было отдано свыше 98 тысяч лайков! В результате 15 девочек и 15 мальчиков, которые набрали большее количество голосов, вышли в финал.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку-2018Фото: Юлия ИСАЕВА

Именно они пришли побороться за звание лучшего первоклассника в ТРЦ «Индиго Life» 8 декабря. Мальчишки и девчонки удивили зрителей своими талантами: много танцевали, пели, исполняли частушки и даже читали рэп!

Членам жюри было очень сложно! Каждый участник получил памятный диплом и подарки. Мистером стал Олег Городецкий. А звание Мисс Первоклашка было присвоено Вере Стряпниной.