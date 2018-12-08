2018-12-08T15:54:12+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку-2018

В субботу, 8 декабря, в Нижнем Новгороде прошел финал конкурса «Мисс и Мистер Первоклашка –2018»
Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку-2018В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку-2018Фото: Юлия ИСАЕВА
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Финал конкурса «Мисс и Мистер Первоклашка – 2018» состоялся в Нижнем Новгороде в субботу, 8 декабря 2018 года. С 12 ноября на сайте организатора мероприятия - «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» - проходило голосование. Претендентами на победу стали более 150 человек, за которых было отдано свыше 98 тысяч лайков! В результате 15 девочек и 15 мальчиков, которые набрали большее количество голосов, вышли в финал.

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку-2018 Фото: Юлия ИСАЕВА

В Нижнем Новгороде выбрали Мисс и Мистера первоклашку-2018Фото: Юлия ИСАЕВА

Именно они пришли побороться за звание лучшего первоклассника в ТРЦ «Индиго Life» 8 декабря. Мальчишки и девчонки удивили зрителей своими талантами: много танцевали, пели, исполняли частушки и даже читали рэп!

Членам жюри было очень сложно! Каждый участник получил памятный диплом и подарки. Мистером стал Олег Городецкий. А звание Мисс Первоклашка было присвоено Вере Стряпниной.

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