Дмитрий Кобылкин: «Нижегородская область стала первопроходцем в деле рекультивации таких объектов»

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели в Дзержинске совещание по вопросам ликвидации объектов накопленного экологического ущерба – полигона «Игумново», шламонакопителя «Белое море» и свалки промышленных отходов «Черная дыра». Совещание состоялось в пятницу, 7 декабря 2018 года, а перед ним состоялась выездная проверка всех трех объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мы собственными глазами увидели, что ликвидация объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области идет хорошими темпами. Россия пока лишь внедряет этот опыт, но если раньше эта работа казалась неприподъемной, то теперь мы видим ее реальность, - отметил Дмитрий Кобылкин, добавив, что Нижегородская область стала первопроходцем в рекультивации таких объектов накопленного экологического ущерба.

На свалке «Черная дыра» Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин осмотрели оборудования по подготовке и извлечению отходов. Сначала «карстовое озеро» должно быть полностью очищено от содержимого, а затем начнется рекультивация территории с использованием геомембранных изолирующих покрытий.

На полигоне «Игумново» сейчас идут работы по формированию тела полигона, рабочие прокладывают необходимые для рекультивации технические дороги, завозят материалы и формируют холм. На шламонакопителе «Белое море» поверхность выравнивают песком и укладывают технологические слои из геомембраны.

Ликвидация всех трех объектов накопленного экологического ущерба должна быть завершена к 2020 году.

- Сегодня мы нашли общие решения рабочих вопросов, которые неизбежно возникают при реализации крупных, а тем более уникальных проектов. Уже сегодня налицо конкретный результат, и я не сомневаюсь, что к 2020 году работа будет завершена, - подытожил Глеб Никитин.