2018-12-08T09:53:54+03:00
Спорт

Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура испанской Примеры

Футбол, матч Валенсия – Севилья. Прямая онлайн-трансляция матча тура испанской Примеры. Встреча состоится 8 декабря на стадионе «Месталья». Составы команд, прогнозы, статистика личных встреч
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура испанской ПримерыВаленсия – Севилья 8 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура испанской Примеры
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В субботу, 8 декабря 2018 года, 55-тысячный стадион «Месталья» примет матч 15-го тура испанской Примеры. Матч начнется в 18:15 по московскому времени. На поле встретятся футбольные клубы «Валенсия» и «Севилья».

Статистика личных встреч Валенсия – Севилья

На счету команд – уже более 150 личных встреч друг с другом, начиная с 1934 года. В двух последних матчах – 21 октября 2017 года и 10 марта 2018 года – победу одерживала «Валенсия» со счетом 4:0 и 0:2 соответственно. Еще один матч до этого завершился нулевой ничьей, а в ноябре 2016 года «Севилья» обыграла «Валенсию» 2:1.

В преддверии матча 8 декабря на стадионе «Месталья» «Валенсия» - «Севилья» публикуем прогноз на матч 15-го тура испанской Лиги Примеры.

Матч Валенсия - Севилья 8 декабря 2018.

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