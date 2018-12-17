На здании администрации Ленинского района Нижнего Новгорода повесили праздничный плакат с ошибкой

Над входом в здание администрации Ленинского района Нижнего Новгорода появилось три больших плаката с поздравлениями с Новым Годом и Рождеством. На одном из них нарисована Снегурочка в голубой шубе и платке, а внизу поздравление с Новым годом. На втором плакате изображена новогодняя елка с подарками. Заканчивает композицию плакат с Дедом Морозом в красной шубе и синих варежках, внизу которого написано: «С Рождеством!». И все бы ничего, но на первом плакате со Снегурочкой допущена орфографическая ошибка, заметили корреспонденты НИА «Нижний Новгород».

Большущими буквами там написано: «С новым Годом!». Меж тем, Новый год – это название праздника, которое, согласно нормам русского языка, пишется с большой буквы. Таким образом, на плакате должно быть написано: «С Новым годом!» или «С Новым Годом!».