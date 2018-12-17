2018-12-17T16:55:27+03:00
Общество

На здании администрации Ленинского района Нижнего Новгорода повесили праздничный плакат с ошибкой

На новогоднем плакате, размещенном на здании администрации Ленинского района, допущена орфографическая ошибка
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Жителей Ленинского района Нижнего Новгорода поздравили с ошибкой. Фото: niannЖителей Ленинского района Нижнего Новгорода поздравили с ошибкой. Фото: niann
Изменить размер текста:

Над входом в здание администрации Ленинского района Нижнего Новгорода появилось три больших плаката с поздравлениями с Новым Годом и Рождеством. На одном из них нарисована Снегурочка в голубой шубе и платке, а внизу поздравление с Новым годом. На втором плакате изображена новогодняя елка с подарками. Заканчивает композицию плакат с Дедом Морозом в красной шубе и синих варежках, внизу которого написано: «С Рождеством!». И все бы ничего, но на первом плакате со Снегурочкой допущена орфографическая ошибка, заметили корреспонденты НИА «Нижний Новгород».

Большущими буквами там написано: «С новым Годом!». Меж тем, Новый год – это название праздника, которое, согласно нормам русского языка, пишется с большой буквы. Таким образом, на плакате должно быть написано: «С Новым годом!» или «С Новым Годом!».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства
Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные и региональные награды
Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого на должность уполномоченного по правам предпринимателей
Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области с 20 декабря
Благоустроенный сквер в Перевозе станет центром новогодних празднований
«Кубок равных возможностей» реализован в Нижегородской области в 2018 году
Жители Нижнего Новгорода отправили почти тысячу заявок в ИС «Антиснег»
Нижегородец пытался зарезать гостя, отказавшегося подарить ему кроссовки
Пьяница с ножом угрожал жене и полицейским в Заволжье
Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы
Еще 50 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород
17 нижегородских предприятий получат 73 миллиона рублей на реализацию инвестпроектов
Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря
Нижегородская область получит более миллиарда рублей на строительство двух трасс
В Выксе открылся центр помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями
Два человека погибли на пожарах из-за курения 18 декабря
Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дзержинске
БК «НН» разгромил чемпиона Польши со счетом 86:62
Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска
Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность
Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию