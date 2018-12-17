2018-12-17T14:07:01+03:00
Общество

Большой рывок в успешное будущее: Юные нижегородцы подружатся с IT-технологиями вместе с KIBERone

Занятия проходят один раз в неделю для детей с 6 до 14 лет
Юлия ИСАЕВА
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Фото: KIBERoneФото: KIBERone
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Каждый родитель хочет, чтобы у его детей было успешное будущее. В наше время для этого необходимо просто подружить их с цифровыми технологиями. Такую возможность юным нижегородцам готова подарить международная кибершкола будущего для нового IT-поколения KIBERone!

Грамотные специалисты научат малышей и подростков читать коды и управлять ими; владеть инструментами, которые используются в Yandex, Mail и YouTube; проектировать целый город в Minecraft; создавать компьютерные игры, сайты и приложения для Web и Store; монтировать видео и генерировать мультфильмы; работать в графических редакторах, делать яркие презентации.

Но это – еще не все. Ваш ребенок сможет участвовать в мероприятиях мирового уровня, учить английский язык и даже посетить крупнейшие компании IT-индустрии в России и США!

Фото: KIBERone

Фото: KIBERone

Занятия проходят один раз в неделю для детей с 6 до 14 лет в двух классах по адресам: улица Народная, 22 и улица Малая Ямская,78.

Сейчас есть отличная возможность посетить пробный урок от KIBERone в Нижнем Новгороде. Чтобы записаться, нужно просто зайти на сайт nnovgorod.kiber-one.com или позвонить в любое удобное для вас время по телефону 8-831-414-24-01.

- Удивительный факт, но то, что взрослым кажется сложным, дети понимают легко, потому что материалы даются в развлекательной форме. Фактически мы переводим бесполезное в гаджетах на полезное, - резюмирует директор филиала школы KIBERone в Нижнем Новгороде Дарья Денисова.

По словам президента Сбербанка России Германа Грефа, уже через пару лет Интернета в нашей жизни будет в три раза больше.

- Людей заменят программы и нейронные сети... Мы сегодня перестаем брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью, - пояснил он.

Если вы готовы идти в ногу со временем и даже быстрее, то добро пожаловать в будущее!

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