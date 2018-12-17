«Производственная программа 2018 года по основным показателям исполнена на 100%, рост к 2017 году составил 20%» - директор «Дзержинской управляющей компании» Олег Богданов

По словам Олега Богданова в 2018 году производственная программа исполнена полностью по основным видам работ: замена внутридомовых инженерных коммуникаций, ремонт кровли и подъездов, электромонтажные работы, установка штакетника и др.

- Уже не первый год мы применяем комплексный подход. Например, проводим не просто косметический ремонт подъездов, но и замену стеклопакетов на пластиковые и установку новых почтовых ящиков. Что касается замены внутридомовых инженерных коммуникаций, также стараемся проводить ремонт не частями, а менять систему полностью. На нескольких домах в 2017 и 2018 годах провели реконструкцию системы отопления с установкой узлов учета теплоносителя. Такой подход считаю правильным, поскольку это помогает значительно снизить аварийность. Количество заявок в аварийно-диспетчерскую службу в текущем году снизилось на 15 %, - заявил директор «Дзержинской управляющей компании».

Особо Олег Богданов отметил взаимодействие управляющей компании с Советами многоквартирных домов: «Мы первые в городе начали работу с жителями по созданию Советов. Совет дома – это первый помощник в работе управляющей компании. На домах, где работают Советы, а жители вовлечены в процесс управления домом, ремонтные работы и работы по благоустройству производятся по планам, составленным самими собственниками, они следят за качеством работ и контролируют нас».

Ежегодно «Дзержинская управляющая компания» проводит социологические опросы населения по оценке качества предоставляемых услуг.

- Считаю, что мы обязаны организовать свою работу в интересах жителей, опираясь на их пожелания и предложения. Отрадно, что оценки качества нашей работы достаточно высоки, но нам есть над чем работать. Например, если семь-восемь лет назад наибольшее количество заявок от населения касалось замены коммуникаций и ремонтов подъездов, то теперь основные заявки связаны с благоустройством дворовых территорий. В 2019 году мы уделим больше внимания этому вопросу, - заявил директор ООО «Дзержинская управляющая компания» Олег Богданов.

«Дзержинская управляющая компания» обслуживает порядка 200 многоквартирных жилых домов Дзержинска и работает уже 11 лет. Ежегодно директор ООО «ДУК» отчитывается перед жителями о работе компании.