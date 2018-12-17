2018-12-17T11:22:41+03:00
Общество

Прогноз погоды на 17-21 декабря в Нижнем Новгороде: мороз и небольшой снег

Столбики термометра не поднимутся выше -9 градусов
Юлия ИСАЕВА
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В ближайшие дни оидаются морозы до -14 и снегопадыВ ближайшие дни оидаются морозы до -14 и снегопадыФото: Архив КП
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В минувшие выходные в Нижний Новгород пришла настоящая зима: ударили морозы и выпал снег. В ближайшие дни потепления можно не ждать. Столбики термометра не поднимутся выше -9 градусов.

В понедельник, 17 декабря, в течение дня ожидается небольшой снег и до -9 градусов мороза, которые будут ощущаться как –12. Ветра практически не будет: в дневные часы его скорость не превысит одного метра в секунду, а ночью и вовсе будет штиль.

Во вторник, 18 декабря, в утреннее время температура воздуха составит -10 градусов. В течение дня ситуация не поменяется, но ощущать нижегородцы будут все -14. Ветра также не будет.

В середине рабочей недели тоже будет падать снег, а столбики термометров опустятся до -13. Местами температура воздуха будет ощущаться как -17 градусов. Ветер чуть усилится до двух метров в секунду.

В четверг, 20 декабря, синоптики тоже обещают небольшой снег и до -14 градусов мороза. Такая же погода будет и в пятницу.

В выходные ситуация особо не изменится. Ожидаются морозы до -14 и снегопады.

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