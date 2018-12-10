2018-12-10T17:27:52+03:00
Общество

Нижегородские родители жалуются на школьные поборы

В школах и детских садах просят купить телевизоры и ноутбуки, поменять окна или мебель
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородские родители жалуются на школьные поборыНижегородские родители жалуются на школьные поборыФото: Олег УКЛАДОВ
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В редакцию «Комсомольской правдй» - Нижний Новгород» снова стали поступать звонки от родителей, которые жалуются на поборы.

- У меня трое детей, двое старших учатся в школе, куда постоянно нужно сдавать деньги на рабочие тетради, питьевую воду, ремонт. Младший ребенок ходит в детский сад, и там тоже просят деньги то на ковер, то на занавески, то на окна. А недавно воспитатели заикнулись, что в группу желательно бы приобрести телевизор и ноутбук! - негодует Ирина Романова.

- Все эти просьбы о деньгах и необходимых покупках преподносятся с невинным выражением лица: это же для детей, и родители, как зомбированные, тоже повторяют: «Да, это для наших детей» и тут же несут деньги, - недоумевает Татьяна Ермолова. – Обеспечение всем необходимым - это обязанности руководителей. А заведующие садиков лишь разводят руками и жалуются на недостаточное финансирование.

По словам родителей, скидываться приходится на чистящие средства для туалета и мытья посуды, туалетную бумагу и салфетки. А про канцтовары в детских садах уже и говорить нечего - это везде как само собой разумеющееся. В результате бесплатное образование обходится семейному бюджету до 10 тысяч в год.

Нижегородские родители уже настолько привыкли, что постоянно нужно за что-то платить, что перестали возмущаться и воспринимают школьные поборы как должное. Тем не менее, многие вещи, за которые сегодня платят родители, должны предоставляться детям бесплатно.

В департаменте образования администрации Нижнего Новгорода "Комсомольской правде"- Нижний Новгород" рассказали, что количество чистящих средств и средств гигиены рассчитывается на каждого учащегося школы или воспитанника детского сада. Деньги на их покупку выделяются из городского бюджета. На приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек и учебной мебели в детских садах на каждого ребенка из областного бюджета выделяется по 3 600 рублей в год. Другими словами, в самом маленьком садике не меньше четырех групп по 30 человек. Получается, что ежегодно на эти нужды в детские сады поступает не менее 432 тысяч рублей.

Каждый год из городского бюджета выделяются деньги на ремонт помещений и приобретение мебели в образовательных учреждениях.

- Планы текущего и капитального ремонтов формируются по предложениям районных управлений образования. Средства распределяются по количеству учащихся, - утверждают в департаменте образования Нижнего Новгорода.

А вот обеспечивать бесплатной питьевой водой школы не обязаны. Этот вопрос находится в ведении руководства учебного заведения. Считает директор, что вода должна быть бесплатной, ставит в столовой титан с кипяченой водой, считает, что питьевая вода должна быть платной - ставит кулер и бутилированную воду, деньги за которую собирают с родителей. Время работы самой столовой тоже определяется руководством школы. Единственное, что совершенно точно должно быть – горячее питание для учащихся как первой, так и второй смены.

Но помните, что вы имеете полное право отказаться от всех платных услуг и не скидываться на ремонт школы и покупку телевизора для детского сада. Если же в образовательном учреждении на вас давят и заставляют платить, то это повод написать заявление в правоохранительные органы.

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