2018-12-11T12:10:35+03:00
Общество

Глеб Никитин и Денис Мантуров побывали на заводе «Красный якорь» в Нижнем Новгороде

Посещение предприятия состоялось в рамках рабочего визита министра промышленности и торговли РФ в Нижегородскую область
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Глеб Никитин и Денис Мантуров побывали на заводе «Красный якорь» в Нижнем Новгороде. Фото: Александр ВоложанинГлеб Никитин и Денис Мантуров побывали на заводе «Красный якорь» в Нижнем Новгороде. Фото: Александр Воложанин
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом в понедельник, 10 декабря 2018 года. Первым делом в рамках визита Денис Мантуров вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили завод «Красный якорь», который с июля 2018 года является участником проекта «Эффективная губерния», направленного на внедрение «бережливых технологий» в различные сферы жизни.

- Сейчас в проекте принимают участие 18 промышленных предприятий, а к 2024 году планируется привлечь около 200 предприятий. Это позволит серьезно увеличить производительность труда – у отдельных участников этот показатель уже вырос в 12,5 раз, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, на предприятиях в 15 раз сократилось время протекания процессов, в 3 раза снизились объемы незавершенного производства, в 5 раз сократились перемещения изделий в производстве, в 5 раз повысился процент сдачи с первого предъявления, в 4 раза снизились потери от брака и на 5-20% уменьшилась себестоимость. В частности, на заводе «Красный якорь» протяженность перемещений на производстве снизилась с 1,5 километров до 1 километра и, соответственно, выросла производительность труда.

Накануне федеральный ФРП подписал договор займа с ПАО «Завод Красный якорь» на предоставление совместного с региональным ФРП Нижегородской области займа на общую сумму 100 миллионов рублей. Льготная ставка составит 1% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие 2 года. Теперь «Красному якорю» предстоит третья очередь модернизации – в 2019 году появится новый кузнечно-прессовый цех.

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