2018-12-10T14:46:04+03:00
Общество

Глеб Никитин и Денис Мантуров побывали на заводе «Красный якорь» в Нижнем Новгороде

Посещение предприятия состоялось в рамках рабочего визита министра промышленности и торговли РФ в Нижегородскую область
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
Глеб Никитин и Денис Мантуров побывали на заводе «Красный якорь» в Нижнем Новгороде. Фото: Александр ВоложанинГлеб Никитин и Денис Мантуров побывали на заводе «Красный якорь» в Нижнем Новгороде. Фото: Александр Воложанин
Изменить размер текста:

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом в понедельник, 10 декабря 2018 года. Первым делом в рамках визита Денис Мантуров вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили завод «Красный якорь», который с июля 2018 года является участником проекта «Эффективная губерния», направленного на внедрение «бережливых технологий» в различные сферы жизни.

- Сейчас в проекте принимают участие 18 промышленных предприятий, а к 2024 году планируется привлечь около 200 предприятий. Это позволит серьезно увеличить производительность труда – у отдельных участников этот показатель уже вырос в 12,5 раз, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, на предприятиях в 15 раз сократилось время протекания процессов, в 3 раза снизились объемы незавершенного производства, в 5 раз сократились перемещения изделий в производстве, в 5 раз повысился процент сдачи с первого предъявления, в 4 раза снизились потери от брака и на 5-20% уменьшилась себестоимость. В частности, на заводе «Красный якорь» протяженность перемещений на производстве снизилась с 1,5 километров до 1 километра и, соответственно, выросла производительность труда.

Накануне федеральный ФРП подписал договор займа с ПАО «Завод Красный якорь» на предоставление совместного с региональным ФРП Нижегородской области займа на общую сумму 100 миллионов рублей. Льготная ставка составит 1% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие 2 года. Теперь «Красному якорю» предстоит третья очередь модернизации – в 2019 году появится новый кузнечно-прессовый цех.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Познер: Солженицын не был диссидентом, потому что не просил, как другие, Запад «надавить» на Советский Союз
Знаменитый телеведущий - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о русском писателе, 100-летие со дня рождения которого отмечается во вторник, 11 декабря
Новости 24
Нижегородская область примет участие в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт»
Глеб Никитин: «Нижегородская область – регион-лидер по производительности»
Депутаты ЗСНО рекомендовали принять во втором чтении изменения в закон «О тишине»
Денис Мантуров оценил экспортный потенциал Нижегроодской области 10 декабря
Ревнивец сжег заживо двух пенсионерок, пытаясь убить свою любовницу в Володарске
Пенсионер из Арзамаса зарезал дальнего родственника
Денис Мантуров и Глеб Никитин посетили ЦНИИ «Буревестник»
Ювелирные украшения, технику и оружие похитил 25-летний рецидивист из квартиры нижегородки
51-летний водитель «Вольво» погиб, врезавшись в столб под Дзержинском
Дмитрий Краснов может стать заместителем губернатора Нижегородской области
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетит предприятия Нижегородской области
56-летняя нижегородка попала в больницу после пожара в девятиэтажке на улице Акимова
Поворот с проспекта Гагарина к площади Жукова запрещен с 10 декабря
В Шатковском районе возбуждено уголовное дело по факту похищения беременной женщины
В Шахунье на пожаре в частном доме погиб 63-летий мужчина
Нижегородское «Торпедо» сыграет с ярославским «Локомотивом» 10 декабря
МЧС: в Нижегородской области ожидаются мокрый снег и гололед
Нижегородцы встали в девятибалльных пробках утром 10 декабря
На улице Грузинской в Нижнем Новгороде ограничат движение
Мошенник с помощью веб-сервиса похитил почти пять тысяч рублей у жительницы Нижнего Новгорода
Школьники Нижегородской области представят проекты роботов, упрощающих жизнь человека
Более 2700 банок красной икры изъято в Нижегородской области
В Городецком районе Нижегородской области пройдет выездной прием граждан
Нижегородская «Спарта» обыграла череповецкую «Северянку» в пятом туре высшей лиге А