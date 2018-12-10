Глеб Никитин и Денис Мантуров побывали на заводе «Красный якорь» в Нижнем Новгороде

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прибыл в Нижегородскую область с рабочим визитом в понедельник, 10 декабря 2018 года. Первым делом в рамках визита Денис Мантуров вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным посетили завод «Красный якорь», который с июля 2018 года является участником проекта «Эффективная губерния», направленного на внедрение «бережливых технологий» в различные сферы жизни.

- Сейчас в проекте принимают участие 18 промышленных предприятий, а к 2024 году планируется привлечь около 200 предприятий. Это позволит серьезно увеличить производительность труда – у отдельных участников этот показатель уже вырос в 12,5 раз, - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, на предприятиях в 15 раз сократилось время протекания процессов, в 3 раза снизились объемы незавершенного производства, в 5 раз сократились перемещения изделий в производстве, в 5 раз повысился процент сдачи с первого предъявления, в 4 раза снизились потери от брака и на 5-20% уменьшилась себестоимость. В частности, на заводе «Красный якорь» протяженность перемещений на производстве снизилась с 1,5 километров до 1 километра и, соответственно, выросла производительность труда.

Накануне федеральный ФРП подписал договор займа с ПАО «Завод Красный якорь» на предоставление совместного с региональным ФРП Нижегородской области займа на общую сумму 100 миллионов рублей. Льготная ставка составит 1% годовых на первые три года реализации проекта и 5% на последующие 2 года. Теперь «Красному якорю» предстоит третья очередь модернизации – в 2019 году появится новый кузнечно-прессовый цех.