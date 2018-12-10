2018-12-12T13:53:54+03:00
Общество

Климентьев снова судится за 200 миллионов

Скандально известный бизнесмен Андрей Климентьев не оставляет попыток отобрать у нынешних собственников законно приобретенную в 2012 году недвижимость в центре Нижнего Новгорода
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Климентьев снова судится за 200 миллионовКлиментьев снова судится за 200 миллионовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Скандально известный бизнесмен Андрей Климентьев не оставляет попыток отобрать у нынешних собственников законно приобретенную в 2012 году недвижимость в центре Нижнего Новгорода.

Неоднократно судимый бизнесмен и политик Андрей Климентьев, являясь основным кредитором, продолжает банкротить фирму «Парма», в которой был директором и собственником. Для чего ему это надо?

12 декабря 2018 года в Первом арбитражном апелляционном суде продолжится рассмотрение апелляционной жалобы конкурсного управляющего бывшей фирмы Андрея Климентьева ООО «Компания «Парма» Олега Рахвалова к трем нижегородским предпринимателям. Управляющий просит суд отменить решение Арбитражного суда Нижегородской области об отказе ему в иске о признании недействительной сделки купли-продажи нежилых помещений в центре города и истребовании помещений у нынешних собственников обратно в компанию-банкрота.

Конкурсный управляющий Рахвалов, давно работающий с Климентьевым и банкротящий не первое его предприятие, не согласился с решением суда и подал на него апелляционную жалобу. Андрей Климентьев поддержал управляющего и также потребовал отобрать помещения у нынешних владельцев, заплативших Климентьеву за них в свое время огромные деньги!

Напомним, что 19 июля нижегородский предприниматель подал заявление начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области, в котором обвиняет в многомиллионной афере несостоявшегося мэра Нижнего Новгорода, известного бизнесмена Андрея Климентьева.

По мнению заявителя, Климентьев, на которого несколько раз заводились уголовные дела по самым разным статьям, получив более 200 миллионов рублей за помещения от предпринимателей, создал искусственную задолженность компании-банкрота перед самим собой и теперь пытается руками конкурсного управляющего отобрать помещения у добросовестных собственников.

Однако Арбитражный суд Нижегородской области разобрался в многоэпизодной и изощренной «афере» по движению денежных средств Андрея Климентьева, преследующей цель лишить нижегородских предпринимателей добросовестно приобретенной за огромные деньги собственности.

Суд не разделил позицию управляющего Олега Рахвалова, рьяно отстаивающего интересы конкурсных кредиторов, основными из которых являются Климентьев и аффилированное с ним ООО «Европа центр», тот самый Климентьев, который в 2012 году лично предлагал нынешним собственникам купить эти помещения и гарантировал чистоту всех сделок, ссылаясь на то, что их многократно проверял регистрирующий орган.

Суд «не усмотрел оснований ничтожности договора купли-продажи от 25.05.2012 г., заключенного между ООО «Компания «Парма» и ООО «Тирен». Также нынешние собственники представили суду платежные поручения на оплату за помещения их полной рыночной стоимости. При указанных обстоятельствах суд признал их добросовестными приобретателями и отказал конкурсному управляющему в удовлетворении требований в полном объеме.

Собственники просят защиты у СМИ, суда и правоохранительных органов от современных рейдеров.

Иван ПЕРЕЛЕТОВ

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