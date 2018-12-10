2018-12-11T10:39:04+03:00
Общество

Нижегородцы, два дня прождавшие в аэропорту рейс до Антальи, продолжают судиться с туроператорами

На сегодняшний день им выплатили уже 480 тысяч рублей компенсации
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Мария КарамзинаФото: Мария Карамзина
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В конце июня 2018 года жители Нижнего Новгорода были вынуждены просидеть в аэропорту два дня в ожидании рейса до Антальи. Самолет авиакомпании Atlasglobal должен был вылететь в Турцию 28 июня в 15:20, но путешествие так и не состоялось.

Уже 26 из 219 пострадавших пассажиров обратились в Роспотребнадзор, чтобы восстановить справедливость. Исковые заявления были переданы в суд. По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, нижегородцам уже присуждены 480 тысяч рублей компенсации.

Напомним, скандал с отмененным рейсом до Антальи произошел в конце июня 2018 года. О случившемся «Комсомолке» рассказала Мария Карамзина, которая оказалась в эпицентре событий вместе с двумя детьми. Сначала туристы сидели в аэропорту три с половиной часа, потом еще два – в самолете.

Фото: Мария Карамзина

Фото: Мария Карамзина

- Он пытался включить двигатели, пахло гарью, было очень жарко, дети уже стали ныть, плакать, взрослые нервничать, воды и еды нам не давали, стюардессы на русском не говорят вообще, английский не понимают. Пилот сообщил, что будем взлетать до тех пор, пока не взлетим, - с ужасом рассказала тогда Мария.

Потом людей высадили из самолета и всю ночь расселяли по гостиницам. На следующий день, когда они снова оказались в другом самолете, то подумали, что мучения кончились. Но нет.

- Мы даже разогнались, и вдруг резкое торможение... самолет не взлетел, у людей началась паника. Нас 219 человек посадили в заведомо неисправный самолет и отправили на взлет! – возмутилась Мария. Неизвестно, чем закончился бы полет, если бы самолет взлетел.

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