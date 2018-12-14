Не родись красивой: елка перед ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде преобразилась

Страшная облезлая елка возле ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде, которая пугала нижегородцев своим внешним видом, преобразилась буквально на глазах. Как истинная модница, которая с утра выглядит не очень хорошо, а после проведения некоторых манипуляций превращается в красотку. Так и елка возле торгового центра – прибили веточек, и стала она пушистая на зависть еще не обработанным лесным красавицам.

Несколько часов назад елка выглядела такФото: Юлия ИСАЕВА

Напомним, фотографии с облезлой елкой облетели все социальные сети Нижнего Новгорода. Однако в торговой центре «Небо» «Комсомолке» сообщили, что везли елку аж из Ивановской области. Но дорога, видимо, была весьма изматывающей. И лесная красавица прибыла в Нижний Новгород в весьма потрепанном виде. Еще утром очевидцы видели, как к торговому центру подъехал грузовик доверху наполненный еловыми ветками. Несколько часов работы – и результат налицо.