2018-12-14T17:24:00+03:00
Общество

Не родись красивой: елка перед ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде преобразилась

Облезлой елке добавили веток
Юлия ДАНЧЕНКО
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Не родись красивой: елка перед ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде преобразиласьНе родись красивой: елка перед ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде преобразиласьФото: Анастасия НАЗАРОВА
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Страшная облезлая елка возле ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде, которая пугала нижегородцев своим внешним видом, преобразилась буквально на глазах. Как истинная модница, которая с утра выглядит не очень хорошо, а после проведения некоторых манипуляций превращается в красотку. Так и елка возле торгового центра – прибили веточек, и стала она пушистая на зависть еще не обработанным лесным красавицам.

Несколько часов назад елка выглядела так Фото: Юлия ИСАЕВА

Несколько часов назад елка выглядела такФото: Юлия ИСАЕВА

Напомним, фотографии с облезлой елкой облетели все социальные сети Нижнего Новгорода. Однако в торговой центре «Небо» «Комсомолке» сообщили, что везли елку аж из Ивановской области. Но дорога, видимо, была весьма изматывающей. И лесная красавица прибыла в Нижний Новгород в весьма потрепанном виде. Еще утром очевидцы видели, как к торговому центру подъехал грузовик доверху наполненный еловыми ветками. Несколько часов работы – и результат налицо.

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