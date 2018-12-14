Катки Нижнего Новгорода 2018-2019: адреса, расписание, цены, прокат коньков

На улице уже хорошенько подморозило, а значит настало время для традиционных зимних забав. В разных уголках Нижнего Новгорода были залиты катки, которые используются для массовых катаний. Для того чтобы вам легче было сориентироваться, «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» публикует список катков с расписанием и ценами.

Стадион «Нижний Новгород»

(один сеанс – 3 часа)

Время работы: по будням с 15.00 до 22.00, по выходным с 11.00 до 23.00.

Стоимость: для детей до 7 лет – бесплатно, для детей с 7 до 14 лет - 50 рублей. Взрослые – в будние дни 150 рублей, в выходные - 200 рублей.

Будет работать прокат коньков.

Стадион «Динамо»

Время работы: по будням с 16.00 до 21.30, в выходные с 13.00 до 21.30, в понедельник – выходной.

Стоимость: дети до 7 лет - бесплатно, один сопровождающий (без коньков) – 50 рублей. Дети от 7 до 12 лет – 50 рублей. Взрослые по будням - 100 рублей, в выходные – 150 рублей. Въезд на автомобиле по будням 150 рублей, в выходные – 200 рублей. За каждого пассажира тоже придется заплатить - цена та же, что и за обычный входной билет.

Прокат коньков: 100 рублей, детские коньки (16 – 33 размер) – 50 рублей.

Заточка коньков: 100 рублей.

Гардероб: 20 рублей.

«Северное сияние», каток в парке культуры и отдыха им. Первого мая

Время работы: по будням с 14.00 до 22.00, в выходные с 12.00 до 22.00.

Стоимость: дети до 3 лет - бесплатно, дети до 7 лет – 100 рублей, взрослые в будние дни – 150 рублей, в выходные – 200 рублей.

Прокат коньков (2 часа): дети до 7 лет – 100 рублей, взрослые - 200 руб.

Заточка коньков: - 150 рублей.

Каток в ТРЦ «РИО», искусственный лед

Время работы: с 11.30 — 23.00 по сеансам (1 час).

Стоимость: по будням для детей до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 200 рублей . В выходные для детей до 14 лет – 200 рублей, для взрослых – 250 рублей.

Прокат коньков: 50 рублей в час.

Заточка: 150 рублей.

Стадион «Труд»

Время работы: с 16.00 до 18.00 и с 19.00 до 21.00.

Стоимость: дети от 7 до 10 лет – 100 рублей, взрослый - 200 рублей.

Прокат коньков: для взрослых - 200 рублей, для детей - 100 рублей.

Заточка коньков (1 пара): 150 рублей.

Гардероб: бесплатно.

Биотуалет: - бесплатно.

ФОК «Мещерский»

(1 сеанс – 1 час)

Массовые катания в субботу 9.45 – 11.00 и 20.15 – 21.30, в воскресенье – 17.30 – 18.45

Стоимость: взрослые старше 18 лет без предоставления спортинвентаря – 200 рублей, с инвентарем – 300 рублей. Подростки с 14 до 18 лет без спортинвентаря – 250 рублей, с инвентарем – 200 рублей, дети с 8 до 14 лет со своими коньками - 50 рублей, с местным инвентарем – 100 рублей.

Дворец спорта «Заречье»

(1 сеанс – 1 час)

Время работы: с 6.00 до 22.00

Стоимость: дети с 7 до 14 лет – 150 рублей, взрослые – 250 рублей.

Крытый каток «Русский лед» в Сормовском парке

Время работы: понедельник с 18.00 до 22.00, вторник с 16.30 до 18.30 и с 20.30 до 22.00, среда с 18.00 до 22.00, четверг с 16.00 до 18.30, пятница с 18.30 до 21.45, суббота с 13.30 до 17.30 и с 18.00 до 22.00, в воскресенье с 12.00 до 17.30 и с 18.00 до 22.00.

Стоимость: 200 рублей.

Прокат коньков (размер с 27 по 47): 200 рублей.

Заточка коньков: 100 рублей.

Дворец спорта «Северная звезда»

(1 сеанс – 1 час)

Время работы: в воскресенье с 16.00 до 18.15

Стоимость: дети до 7 лет - бесплатно, с 7 до 14 лет – 15- рублей, для взрослых – 250 рублей.

Прокат коньков: 100 рублей.

Дом Спорта

Режим работы: в будние дни с 14.00 до 20.00, в выходные – с 12.00 до 20.00.

Стоимость: 50 рублей.

Прокат: 100 рублей.

Будет организована и заточка коньков.

Каток в ТЦ «Мега»

Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Стоимость: дети до 7 лет – 150 рублей, взрослые - 250 рублей.

Прокат коньков: 50 рублей.

Каток «Катушка» в Автозаводском парке

Время работы: по будням с 11.00 до 21.00, в выходные с 10.00 до 21.00.

Стоимость: дети до 7 лет – бесплатно, взрослые - 200-220 рублей.

Прокат коньков: 100 рублей.