2018-12-17T15:19:36+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде вручили премию «Пробуждение-2018»

Награда присуждается за социально значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни города
Юлия ИСАЕВА
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Фото: «Медиа Страйк Холл»Фото: «Медиа Страйк Холл»
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В четверг, 13 декабря 2018 года, в пресс-центре «Медиа Страйк Холл» в Нижнем Новгороде состоялась церемония вручения премии «Пробуждение».

Как сообщают организаторы мероприятия, всем победителям в разных номинациях подарили «золотые будильники». Награда присуждается за социально значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след в жизни города.

На церемонии присутствовали представители власти, бизнесмены, журналисты, общественные деятели и ученые, а также новые яркие персоны из различных сфер жизни города и области.

В этом году, кстати, появилась новая номинация - «Вдохновение года». Она придумала в честь прошедшего летом чемпионата мира по футболу. Победителем в этой номинации стал главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев.

Фото: «Медиа Страйк Холл»

Фото: «Медиа Страйк Холл»

Информационными партнерами премии выступили телекомпания «Волга», издательский дом «Комсомольская правда», Нижегородский областной информационный центр и газета «Нижегородская правда», газета «Жилищный вопрос», информационные агентства «Нижний сейчас», НИА НН, НТА-Приволжье, АПН, а также «РБК – Нижний Новгород» и Радио Рандеву.

Фото: «Медиа Страйк Холл»

Фото: «Медиа Страйк Холл»

Лауреаты премии «Пробуждение-2018»:

«Лидер года» - губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

«Эксперт года» - доцент кафедры ЮНЕСКО Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Александр Иванов

«Твердость позиции» - группа активистов из Балахны

«Новые лица» - та самая «училка» Татьяна Гартман, которая публично уличает знаменитостей в неграмотности

Фото: «Медиа Страйк Холл»

Фото: «Медиа Страйк Холл»

«Проект года в сфере гражданского общества» - «Арт-Овраг»

«Профессиональный журналистский проект» - Газета «Селедка»

«За личный вклад в развитие гражданского общества» - журналист, редактор, медиаменеджер Оксана Николайчук.

«Лидер социальной (сетевой) журналистики» - главный редактор «Комсомольской правды в Нижнем Новгороде» и один из самых читаемых нижегородских сетевых авторов Андрей Вовк

«За принципиальность и гражданскую позицию журналиста» - корреспондент ТК «Волга» Светлана Глазова

Партнер года» - министр транспорта и автодорог Нижегородской области Вадим Власов

Comeback года - Информационное агентство «Нижний Сейчас»

«Поступок года» - сотрудник службы охраны Евгений Бибиков

«Другой будильник» - Законодательное Собрание Нижегородской области

Пробуждение-2018.

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