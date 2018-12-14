2018-12-14T12:56:05+03:00
Общество

Перед ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде поставили облезлую елку

Нижегородцы в шоке от новогоднего украшения
Юлия ДАНЧЕНКО
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Перед ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде поставили облезлую елкуПеред ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде поставили облезлую елкуФото: Анастасия НАЗАРОВА
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Перед одним из центральных торговых центров - ТРК «Небо» появилась живая ель, которая призвана создавать новогоднее настроение и украшать площадку перед главным входом торгового центра. Но вместо восторженных возгласов у нижегородцев вырывались лишь вопли ужаса – перед ними возвышалась ободранная высоченная ель, на которой держалось всего несколько веток.

Фотография этой елки очень быстро разлетелась по всем социальным сетям.

- Видно что очень сильно старались с выбором, - иронизирует Илья Вакин.

- Кто играл в сталкер, тот поймет, - пошутил Александр Воронин.

- Ее волоком тащили что ли? – недоумевает Андрей Шведов.

Перед ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде поставили облезлую елку Фото: Юлия ИСАЕВА

Перед ТРК «Небо» в Нижнем Новгороде поставили облезлую елкуФото: Юлия ИСАЕВА

В торгово-развлекательном центре не видят никаких проблем с елкой.

- Каждый год ТРК «Небо» радует нижегородцев традиционной живой елью, - рассказала «Комсомолке» директор по рекламе и связям с общественностью ТРК «Небо» Анна Волкова. - Прежде чем оказаться на площади перед торгово-развлекательным комплексом елка проделала большой путь из лесничества в Ивановской области. Во время транспортировки несколько веток были повреждены. Сегодня елка будет дополнена ветвями и украшена, чтобы радовать всех нижегородцев и гостей города, создавая праздничное настроение.

Очевидцы рассказали, что утром к торговому центру приехал целый грузовик с еловыми ветками. Видимо, теперь их и будут приколачивать к потрепанной елочке.

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