2018-12-14T11:13:05+03:00
Общество

Рядом со стадионом «Нижний Новгород» заливают каток

Его открытие состоится 15 декабря
Юлия ИСАЕВА
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Рядом со стадионом «Нижний Новгород» заливают катокРядом со стадионом «Нижний Новгород» заливают катокФото: Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Многие нижегородцы уже давно ждут 15 декабря, чтобы покататься на коньках рядом со стадионом «Нижний Новгород». Сейчас там вовсю работает спецтехника, идет подготовка, а уже завтра состоится открытии самой крупной в регионе (более 20 тысяч квадратных метров) развлекательной площадки «Зимняя сказка».

Напомним, зайти на территорию можно будет с 14.30 (проходить через вход №3). Посетителей ждет обширная программа: выступление артистов, диджеев, конкурсы, мастер-классы, призы и подарки от партнеров «Зимней сказки», а также возможность покататься на новом катке (вход платный) и купить сувениры.

Кстати, в рамках открытия знаменитый фигурист Илья Аверхбух покажет фрагмент своего ледового шоу.

Именно там с 15 декабря по 10 марта будут работать «Резиденция Деда Мороза» и ярмарка.

ВАЖНО

Зимняя сказка» будет работать ежедневно с 15.00 до 22.00 по будням и с 11.00 до 23.00 в выходные и праздничные дни. Для детей до 7 лет вход на каток свободный, для детей с 7 до 14 лет стоимость входного билета (1 сеанс - 3 часа) - 50 рублей. Входной билет для взрослых (1 сеанс) - 150 рублей в будние дни, в выходные и праздничные дни - 200 рублей.

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