2018-12-14T10:36:18+03:00
Происшествия

Появились подробности жуткого пожара в пятиэтажке на проспекте Ленина

На месте происшествия было найдено тело пенсионера [видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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В четверг, 13 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде в пятиэтажном доме на проспекте Ленина произошел пожар. В одной из квартир было обнаружено тело мужчины 1929 года рождения.

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, очаг возгорания находился на третьем этаже. По лестничным маршам из здания были эвакуированы 10 человек, четверо из которых – дети. С помощью масок были спасены еще девять человек.

В результате одну из жительниц госпитализировали с места происшествия с ожогами верхних дыхательных путей. Сейчас она в реанимации.

Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество в квартире на общей площади 15 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 71 человек личного состава и 20 единиц техники.

Сейчас по факту гибели пенсионера следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, специалисты не исключают, что причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи. Также установлено, что у погибшего мужчины были проблемы со зрением.

Пожар на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.В 13-46 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже в пятиэтажном жилом доме на проспекте Ленина в Канавинском районе областного центра. Личным составом по лестничным маршам были эвакуированы 10 человек, в том числе 2 детей. Погиб 1 человек. Личность устанавливается. Пожар ликвидирован в 15-15. Причина пожара устанавливается.

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