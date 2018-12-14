Появились подробности жуткого пожара в пятиэтажке на проспекте Ленина

В четверг, 13 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде в пятиэтажном доме на проспекте Ленина произошел пожар. В одной из квартир было обнаружено тело мужчины 1929 года рождения.

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, очаг возгорания находился на третьем этаже. По лестничным маршам из здания были эвакуированы 10 человек, четверо из которых – дети. С помощью масок были спасены еще девять человек.

В результате одну из жительниц госпитализировали с места происшествия с ожогами верхних дыхательных путей. Сейчас она в реанимации.

Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество в квартире на общей площади 15 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 71 человек личного состава и 20 единиц техники.

Сейчас по факту гибели пенсионера следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, специалисты не исключают, что причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем при приготовлении пищи. Также установлено, что у погибшего мужчины были проблемы со зрением.