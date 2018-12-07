2018-12-07T17:17:27+03:00
Общество

3980 детей сотрудников АПЗ получат новогодние подарки

На их покупку выделено более 2,2 млн рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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3980 детей сотрудников АПЗ получат новогодние подарки3980 детей сотрудников АПЗ получат новогодние подаркиФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Формирование новогодних подарков для детей сотрудников началось на Арзамасском приборостроительном заводе – подарки получат все дети в возрасте до 14 лет включительно, родители которых трудятся на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Подарков в этом году закуплено больше, чем в прошлом – 3 980 штук. На их приобретение было выделено 2,1 миллиона рублей предприятием и еще 163 тысячи рублей – профкомом.

Сбором сладких комплектов занимаются сотрудники торгового дома «Легенда». Подарок будет включать в себя около 60 различных конфет, шоколад, вафли и мармелад – все российского производства.

Выдача подарков будет организована на территории предприятия с 24 по 28 декабря.

Кроме того, к январским каникулам сотрудники арзамасского ДК «Ритм» готовят для детей сотрудников АПЗ праздничную программу «На страницах новогодней сказки». В этот раз предусмотрен новый формат праздника – мюзикл, участие в котором примут молодые творческие коллективы Арзамаса.

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