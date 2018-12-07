2018-12-11T10:39:04+03:00
Общество

Двое арзамасцев стали победителями конкурса WorldSkills Russia

Никита Кощеев завоевал первое место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», а Сергей Мустафин – в компетенции «Веб-дизайн и разработка»
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Двое арзамасцев стали победителями конкурса WorldSkills RussiaДвое арзамасцев стали победителями конкурса WorldSkills RussiaФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Студент Арзамасского приборостроительного колледжа имени Пландина Никита Кощеев стал победителем V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Никита с серьезным преимуществом обошел восьмерых конкурентов из Арзамаса, Выксы, Дзержинска, Нижнего Новгорода и Первомайска, завоевав 1 место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ».

К участию в региональном турнире первокурсника Никиту Кощеева привели серьезный интерес к металлообработке, программированию, а также опыт участия в подобных состязаниях. В свои 16 лет он успел поучаствовать в заводском (АО «АПЗ») и городском конкурсах «Золотые руки». Задание регионального чемпионата он выполнил в срок и, в отличие от соперников, без ошибок и подсказок.

– Готовиться было легко, потому что мне это интересно. Однако задания были сложнее, чем на городском конкурсе, – отмечает Никита. – В победу свою поверил не сразу, даже когда получал награду на торжественной церемонии в Нижнем Новгороде. Все-таки большинство участников были старше меня. Спасибо моим наставникам. А теперь я буду готовиться к достойному выступлению на российском этапе WorldSkills.

Золото чемпионата в компетенции «Веб-дизайн и разработка» добыл выпускник АПК – веб-дизайнер и разработчик сайта компании «Социум-Крепость Поволжье» Сергей Мустафин.

Состязались молодые программисты в Нижнем Новгороде в течение трех дней. Конкурсное задание этой компетенции включало несколько модулей: разработку RESTful API, игры на JavaScript, веб-приложения «Умный дом», а также реализацию интернет-магазина на «движке» WordPress.

– Когда увидел задания, заволновался, – делится впечатлениями Сергей. – Но приступил к работе, нашел всю необходимую информацию. В итоге все стало получаться. Помогли Google, книги по программированию и друзья из Москвы и Татарстана, а также моральная поддержка моей семьи, любимой девушки и эксперта из АПК Екатерины Валерьевны Маловой. Опыт участия в чемпионатах WorldSkills у меня есть: в 2016 году уже попробовал себя в компетенции «Инженерный дизайн CAD». Год назад съездил «на разведку» уже на соревнования веб-дизайнеров, где стал четвертым. Результатом этого года, конечно, доволен!

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