2018-12-11T10:39:04+03:00
Общество

Алмазное выглаживание начали применять на АПЗ

Подготовка к новому техпроцессу шла около полугода
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Алмазное выглаживание начали применять на АПЗАлмазное выглаживание начали применять на АПЗФото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Освоение принципиально нового для Арзамасского приборостроительного завода технологического процесса обработки деталей на основе алмазного выглаживания. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Согласно информации, потребность в этой инновации связана с необходимостью получения высокого качества поверхностного слоя деталей и повышения их эксплуатационных свойств в составе изделий спецтехники. Подготовка началась еще полгода назад: были разработаны все необходимые программы, сам техпроцесс, приобретен и испытан новый инструмент.

– Суть алмазного выглаживания заключается в пластическом деформировании исходной поверхности детали под действием усилия, приложенного к алмазу, – говорит начальник техбюро цеха №50 Алексей Шеньков. – Пластическая деформация металла приводит к сглаживанию микрогребешков обрабатываемой поверхности и заполнению впадин объемом сдеформированных гребешков. Специфические свойства инструментального материала при алмазном выглаживании обеспечивают высокую твердость, малый коэффициент трения при работе по металлической поверхности и значительную износостойкость.

Алмаз легко полируется до шероховатости Rа = 0,02-0,08 мкм. Поэтому процедурой выглаживания можно получить шероховатость обработанной поверхности Rа = 0,08-0,32 мкм.

Процесс внедрения нового техпроцесса производился на токарном станке с ЧПУ ТПК-125 на детали «каркас».

– В данном техпроцессе впервые наряду с режущим инструментом используется специальный выглаживающий инструмент, представляющий алмаз в оправе природного происхождения, – поясняет начальник бюро инструментального хозяйства Дмитрий Волков. – Усилие выглаживания регулируется с помощью сенсорного устройства. Теперь не нужно проводить доводку деталей притирочными пастами или наждачной бумагой. Под воздействием алмаза сферической формы плотность поверхности увеличивается, что и обеспечивает высокую точность обработки детали.

Как отметил заместитель начальника цеха №50 Андрей Черницын, эта инновация позволит значительно повысить качество обрабатываемых изделий. По окончании процесса внедрения планируется следующий этап – разработка техпроцесса с последующим выполнением отверстий на обработанной поверхности.

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