Операции лазером в проктологии в Нижнем Новгороде
Онли Клиник - одна из первых Клиник в Нижнем Новгороде в 2018 году стала применять лазер в лечении проктологических заболеваний.
Мы используем трехволновой лазер Megic 3 с длинной волны 2 мкм.
В зависимости от задач лечения, данный лазер позволяет фокусировать лазерное излучение точечно для локального воздействия на слизистую только в пораженную область, не затрагивая здоровые участки.
Это позволяет избирательно воздействовать на нужные участки во время процедуры и успешно добиваться желаемого результата хирургу - проктологу.
В проктологическом отделении медицинского центра Онли Клиник лазер используется для лечения таких деликатных недугов, как:
Лазерные технологии дают возможность не накладывать швы, как при традиционном хирургическом лечении
Применение лазера в проктологии
1. Лазер в лечении геморроя.
Когда геморроидальный узел удаляется с помощью лазера, происходит спаивание краев слизистой и подслизистой оболочек анального канала. Лазерные технологии дают возможность не накладывать швы, как при традиционном хирургическом лечении. Поэтому отсутствует послереабилитационный период, а также боли, дискофорт и долгий процесс реабилитации.
2. Лазерная вапоризация геморроидальных узлов.
Во время операции происходит своеобразное выпаривание лазером ткани геморроидального узла без повреждения здоровой слизистой вокруг геморроидального узла, которая остается жизнеспособной.
3. Лазер в лечении анальных трещин
Анальная трещина спаивается без наложения швов. В результате этого период заживления значительно сокращается, регенерация тканей происходит без формирования рубцовой ткани.
4. Лазер в лечении парапроктита и свища прямой кишки
Основным способ избавления от парапроктита и свищей прямой кишки до недавнего времени считалось только хирургическое вмешательство. Современные новейшие лазерные технологии дают возможность не прибегать к хирургическому методу в лечении тяжелых форм проктологичеких болезней, таких как свищи и парапроктит. Благодаря использованию лазера значительно сокращает послеоперационный период, уменьшается болевой синдром и, самое главное, значимо снижается риск рецидивов и формирование так называемых лигатурных свищей.
5. Лазерная вапоризация полипов и кондилом
Лазером можно удалить любые новообразования в прямой кишке, в том числе полипы или кондиломы. Механика удаления полипа следующая: на полип направляется луч лазера и полип анального канала иссекается у основания, коагулируется лазером. Наложения швов не требуется.
В результате в послеоперационном периоде происходит заживление без образования рубцовой ткани, что очень важно в сохранении эластичности тканей.
Чтобы пройти лечение геморроя и других болезней ануса методом лазерной вапоризации в Онли Клиник, нужно записаться на прием к доктору – проктологу и пройти комплексное проктологическое обследование.
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