2018-12-07T16:23:08+03:00
Общество

Операции лазером в проктологии в Нижнем Новгороде

Онли Клиник - одна из первых Клиник в Нижнем Новгороде в 2018 году стала применять лазер в лечении проктологических заболеваний
Эльвира ОСИПОВА
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Онли Клиник - одна из первых Клиник в Нижнем Новгороде в 2018 году стала применять лазер в лечении проктологических заболеванийОнли Клиник - одна из первых Клиник в Нижнем Новгороде в 2018 году стала применять лазер в лечении проктологических заболеваний
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Онли Клиник - одна из первых Клиник в Нижнем Новгороде в 2018 году стала применять лазер в лечении проктологических заболеваний.

Мы используем трехволновой лазер Megic 3 с длинной волны 2 мкм.

В зависимости от задач лечения, данный лазер позволяет фокусировать лазерное излучение точечно для локального воздействия на слизистую только в пораженную область, не затрагивая здоровые участки.

Это позволяет избирательно воздействовать на нужные участки во время процедуры и успешно добиваться желаемого результата хирургу - проктологу.

В проктологическом отделении медицинского центра Онли Клиник лазер используется для лечения таких деликатных недугов, как:

Лазерные технологии дают возможность не накладывать швы, как при традиционном хирургическом лечении

Лазерные технологии дают возможность не накладывать швы, как при традиционном хирургическом лечении

Применение лазера в проктологии

1. Лазер в лечении геморроя.

Когда геморроидальный узел удаляется с помощью лазера, происходит спаивание краев слизистой и подслизистой оболочек анального канала. Лазерные технологии дают возможность не накладывать швы, как при традиционном хирургическом лечении. Поэтому отсутствует послереабилитационный период, а также боли, дискофорт и долгий процесс реабилитации.

2. Лазерная вапоризация геморроидальных узлов.

Во время операции происходит своеобразное выпаривание лазером ткани геморроидального узла без повреждения здоровой слизистой вокруг геморроидального узла, которая остается жизнеспособной.

3. Лазер в лечении анальных трещин

Анальная трещина спаивается без наложения швов. В результате этого период заживления значительно сокращается, регенерация тканей происходит без формирования рубцовой ткани.

4. Лазер в лечении парапроктита и свища прямой кишки

Основным способ избавления от парапроктита и свищей прямой кишки до недавнего времени считалось только хирургическое вмешательство. Современные новейшие лазерные технологии дают возможность не прибегать к хирургическому методу в лечении тяжелых форм проктологичеких болезней, таких как свищи и парапроктит. Благодаря использованию лазера значительно сокращает послеоперационный период, уменьшается болевой синдром и, самое главное, значимо снижается риск рецидивов и формирование так называемых лигатурных свищей.

5. Лазерная вапоризация полипов и кондилом

Лазером можно удалить любые новообразования в прямой кишке, в том числе полипы или кондиломы. Механика удаления полипа следующая: на полип направляется луч лазера и полип анального канала иссекается у основания, коагулируется лазером. Наложения швов не требуется.

В результате в послеоперационном периоде происходит заживление без образования рубцовой ткани, что очень важно в сохранении эластичности тканей.

Чтобы пройти лечение геморроя и других болезней ануса методом лазерной вапоризации в Онли Клиник, нужно записаться на прием к доктору – проктологу и пройти комплексное проктологическое обследование.

Сегодня полное проктологическое обследование в Онли Клиник стоит 1300 руб., включая ректороманоскопию и аноскопию.

На лечение всех заболеваний предоставляются скидки до 50 %!

Звоните! Прием ведется по записи.

Телефоны Онли Клиник работают круглосуточно! 277 66 88 или 8800 250 68 63

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