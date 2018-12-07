В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона»

В пятницу, 7 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде должен был состояться концерт молодежной поп-панк группы «Френдзона». Однако за день до мероприятия организаторы объявили об отмене выступления.

- В связи со всеми известными причинами, к сожалению, нам приходится перенести концерт на весну. Мы обязательно встретимся! – написали они на официальной странице «Френдзоны» в соцсетях.

Точная дата пока не уточняется. Однако организаторы заверили фанатов, что все купленные билеты будут действительны.

Выяснилось, что до этого панк-группа уже отменила свои выступления в Иванове и Ярославле.

- Мы боремся за каждый концерт до конца, но как бы мы не хотели, многие вещи нам не подвластны, - объяснились в соцсетях артисты.

Напомним, в конце октября прокуратура Нижегородской области сообщила об отмене пяти выступлений знаменитых исполнителей на одной из концертных площадок Нижнего Новгорода. Причиной этого якобы стал мат в текстах песен. По мнению ведомства, в текстах исполнителей также содержатся призыв несовершеннолетних слушателей к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, к насилию и даже убийствам. «Комсомолка» проводила собственное расследование и пообщалась с менеджерами популярных артистов, чтобы выяснить причину отмены выступлений.