2018-12-11T10:39:04+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде отменили концерт панк-группы «Френдзона»

Он должен был состояться 7 декабря
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: официальная страница группы в соцсетяхФото: официальная страница группы в соцсетях
Изменить размер текста:

В пятницу, 7 декабря 2018 года, в Нижнем Новгороде должен был состояться концерт молодежной поп-панк группы «Френдзона». Однако за день до мероприятия организаторы объявили об отмене выступления.

- В связи со всеми известными причинами, к сожалению, нам приходится перенести концерт на весну. Мы обязательно встретимся! – написали они на официальной странице «Френдзоны» в соцсетях.

Точная дата пока не уточняется. Однако организаторы заверили фанатов, что все купленные билеты будут действительны.

Выяснилось, что до этого панк-группа уже отменила свои выступления в Иванове и Ярославле.

- Мы боремся за каждый концерт до конца, но как бы мы не хотели, многие вещи нам не подвластны, - объяснились в соцсетях артисты.

Напомним, в конце октября прокуратура Нижегородской области сообщила об отмене пяти выступлений знаменитых исполнителей на одной из концертных площадок Нижнего Новгорода. Причиной этого якобы стал мат в текстах песен. По мнению ведомства, в текстах исполнителей также содержатся призыв несовершеннолетних слушателей к употреблению алкоголя и запрещенных веществ, к насилию и даже убийствам. «Комсомолка» проводила собственное расследование и пообщалась с менеджерами популярных артистов, чтобы выяснить причину отмены выступлений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Нижегородской области поддержат молодых аграриев
Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»
Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей
Нижегородцев просят срочно убрать свои автомобили с улицы Пискунова в районе Театральной площади
Жительница Городца угрожала мужу бензопилой и убила его из ревности
Более 550 единиц техники вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Новгороде
«Соболь» подожгли в Арзамасе 19 декабря
По факту гибели слесаря-ремонтника на предприятии в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
Глеб Никитин вручил орден «За гражданскую доблесть и честь» Виктору Лунину
Нижегородцам запретили шуметь после 20:00
Более десяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие сутки
Житель Лыскова пойдет под суд за убийство жены во время застолья
Депутаты Заксобрания согласовали кандидатуры заместителей губернатора Нижегородской области
В Выксе «Форд Фокус» сбил пятилетнюю девочку рядом с пешеходным переходом
Навашинский суд отменил постановление ФАС в отношении директора предприятия
В Нижнем Новгороде за хищение миллиона рублей осудили экс-сотрудника инжиниринговой компании
Два друга погибли на пожаре в частном доме под Сергачом
Парковка у дома №36 на проспекте Гагарина будет запрещена с 8 января
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника органов безопасности
Двое мужчин погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 19 декабря
«Торпедо» в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства