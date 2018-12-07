Нижний Новгород и Великий Новгород свяжет новый скорый поезд

Те, кто хоть раз бывал в Нижнем Новгороде, знают, как болезненно местные жители реагируют, когда их называют новгородцами. Однако недавно забрезжила надежда, что в скором времени туристы перестанут путать эти два замечательных, но все же разных российских города. Дело в том, что с 9 декабря в расписание ГЖД вводится новый поезд №4142 сообщением Нижний Новгород - Великий Новгород.

Путь нового поезда пролегает через центральные регионы страны, соединяя между собой крупный города и исторические центры (Золотое кольцо и Серебряное ожерелье). Курсировать он будет ежедневно, отправляясь из столицы Приволжья в 16.25 и прибывая в Великий Новгород на следующий день в 06.24. Обратно поезд будет отправляться в 21.20 и прибывать в Нижний Новгород на следующий день в 09.59.

Как рассказал первый заместитель начальника Горьковского филиала АО «ФПК» Павел Голубев на пресс-конференции 7 декабря, поезд состоит из 16 вагонов: шесть купейных, вагон СВ, вагон с купе для маломобильных пассажиров, вагон-ресторан, вагон микст (шесть купе и два люкса), а все остальные - плацкартные).

- Я ездил в Новгородскую область, общался с местными властями насчет привлечения туристов. Аналогичную работу проводим с администрацией Нижнего Новгорода. Могу сказать, что это два культурных центра, два разных города, не похожих друг на друга. Думаю, туристам будет очень интересно побывать и там, и там, - добавил Голубев.

Продажа билетов на этот поезд открыта. Приобрести их можно за 90 суток до отправления в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».