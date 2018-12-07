2018-12-11T10:39:04+03:00
Общество

Нижний Новгород и Великий Новгород свяжет новый скорый поезд

Поезд №4142 вводится в расписание с 9 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: Юрий ГоловинФото: Юрий Головин
Изменить размер текста:

Те, кто хоть раз бывал в Нижнем Новгороде, знают, как болезненно местные жители реагируют, когда их называют новгородцами. Однако недавно забрезжила надежда, что в скором времени туристы перестанут путать эти два замечательных, но все же разных российских города. Дело в том, что с 9 декабря в расписание ГЖД вводится новый поезд №4142 сообщением Нижний Новгород - Великий Новгород.

Путь нового поезда пролегает через центральные регионы страны, соединяя между собой крупный города и исторические центры (Золотое кольцо и Серебряное ожерелье). Курсировать он будет ежедневно, отправляясь из столицы Приволжья в 16.25 и прибывая в Великий Новгород на следующий день в 06.24. Обратно поезд будет отправляться в 21.20 и прибывать в Нижний Новгород на следующий день в 09.59.

Как рассказал первый заместитель начальника Горьковского филиала АО «ФПК» Павел Голубев на пресс-конференции 7 декабря, поезд состоит из 16 вагонов: шесть купейных, вагон СВ, вагон с купе для маломобильных пассажиров, вагон-ресторан, вагон микст (шесть купе и два люкса), а все остальные - плацкартные).

- Я ездил в Новгородскую область, общался с местными властями насчет привлечения туристов. Аналогичную работу проводим с администрацией Нижнего Новгорода. Могу сказать, что это два культурных центра, два разных города, не похожих друг на друга. Думаю, туристам будет очень интересно побывать и там, и там, - добавил Голубев.

Продажа билетов на этот поезд открыта. Приобрести их можно за 90 суток до отправления в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Нижегородской области поддержат молодых аграриев
Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»
Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей
Нижегородцев просят срочно убрать свои автомобили с улицы Пискунова в районе Театральной площади
Жительница Городца угрожала мужу бензопилой и убила его из ревности
Более 550 единиц техники вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Новгороде
«Соболь» подожгли в Арзамасе 19 декабря
По факту гибели слесаря-ремонтника на предприятии в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
Глеб Никитин вручил орден «За гражданскую доблесть и честь» Виктору Лунину
Нижегородцам запретили шуметь после 20:00
Более десяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие сутки
Житель Лыскова пойдет под суд за убийство жены во время застолья
Депутаты Заксобрания согласовали кандидатуры заместителей губернатора Нижегородской области
В Выксе «Форд Фокус» сбил пятилетнюю девочку рядом с пешеходным переходом
Навашинский суд отменил постановление ФАС в отношении директора предприятия
В Нижнем Новгороде за хищение миллиона рублей осудили экс-сотрудника инжиниринговой компании
Два друга погибли на пожаре в частном доме под Сергачом
Парковка у дома №36 на проспекте Гагарина будет запрещена с 8 января
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника органов безопасности
Двое мужчин погибли под колесами автомобилей в Нижегородской области 19 декабря
«Торпедо» в овертайме уступило челябинскому «Трактору» со счетом 2:3
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства