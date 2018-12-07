Пингви-шоу «Ласта-Рика» , единственный в мире аттракцион с участием пингвинов, порадует нижегородцев в грядущие новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского цирка.

- Арктические артисты удивляют своей непосредственностью и природным артистизмом – дрессировщица Галина Майхровская, Заслуженная артистка России, мастерски подмечает таланты каждого, и именно на этом основан эксклюзивный аттракцион, - отмечается в сообщении.

Новогоднее пингви-шоу «Ласта-Рика» начнется в Нижегородском цирке с 22 декабря

Настоящую пляжную вечеринку устроят их коллеги по манежу: пеликаны будут обмахивать зрителей крыльями, а морские львы предложат гостям заморские коктейли. Кроме того, зрители смогут увидеть боксера-кенгуру из Австралии. А пернатые артисты продемонстрируют сложнейшие трюки: катание на велосипеде и игру в баскетбол.

Зрителей также ожидают выступления «Звездных канатоходцев Волжанских», лауреатов множества конкурсов циркового искусства; эквилибриста на мотоцикле Яна Польди, способного заставить «летать» даже чайный сервиз; иллюзиониста Игоря Штейна и многих других.

Новогоднее Пингви-шоу «Ласта-Рика» - это настоящий парад звезд, праздник доброты и сказка, погрузившись в которую, каждый почувствует себя ребёнком!

График представлений:

22,23,29,30 декабря;

со 2 по 8 января ежедневно;

12,13 января.

Стоимость билетов от 700 до 1800 руб.

Детям до 3-х лет бесплатно со свидетельством о рождении.