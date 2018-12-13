Новогодние ярмарки 2018-2019 в Нижнем Новгороде: площадки, расписание работы, дата открытия

Новый год приближается семимильными шагами. Город начинает преображаться: появились новогодние елки, разноцветные гирлянды. На улицах уже можно встретить Деда Мороза, размеренно идущего на очередной праздник. А это значит, что пора украшать и свой дом. Если вы еще не купили елку, шарики и мишуру или хотите найти необычный новогодний подарок, то отправляйтесь на новогодние ярмарки, которые рассыпаны не только по всему Нижнему Новгороду, но и городам Нижегородской области.

Самыми длительными будут елочные базары в Нижнем Новгороде, они пройдут с 26 по 31 декабря.

Автозаводский район:

- улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»),

- улица Космическая, у д.58а,

- Южное шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»),

- улица Плотникова, 4а (у автостоянки),

- улиц Львовская, 7 («Торговые ряды»).

Ленинский район:

- выход из станции метро «Пролетарская» (переход к улице Переходникова),

- проспект Ленина (выход из ст. метро «Двигатель революции» вест. №2, около тонаров),

- улица Академика Баха, у д.13 (около магазина «Зодиак»).

Московский район:

- улица Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ «Вишневый сад»),

- улица Березовская, у д.81 (у ТЦ «Серпантин»),

- улица Березовская, у д.1.

Нижегородский район:

- улица Костина, 13 (у входа в Средной рынок),

- улица Г. Усилова, у д.3/3,

- улица Германа Лопатина,6 микрорайон Верхние Печеры (около магазина «Магнит»).

Приокский район:

- проспект Гагарина, (площадь «Жукова»),

- площадь Маршала Жукова, 7 (территория, прилегающая к розничному рынку «Приокский»).

Советский район:

- улица Ванеева, остоновка Панина (около киоска «Печать»),

- пересечение улицы Пушкина с улицей Артельной,

- улица Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2».

Для жителей Нижегородской области будут организованы ярмарки «Покупайте нижегородское», где можно будет купить не только елочные украшения и подарок, но и присмотреть что-то вкусное для новогоднего стола. Традиционно в них принимают участие региональные производители продовольственных и непродовольственных товаров, а также предприятия народных художественных промыслов и ремесленники.

Сеченовский район

Ярмарка пройдет 15, 22,29 декабря в селе Сеченово, улица Советская, дом № 26.

Ковернинский район

Торговля развернется 21 декабря в Ковернино на Центральной площади рядом с домом №18.

Починковский район

Ярмарка пройдет 23 декабря в селе Починки на площади Ленина.