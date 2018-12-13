Новогодние ярмарки 2018-2019 в Нижнем Новгороде: площадки, расписание работы, дата открытия
Новый год приближается семимильными шагами. Город начинает преображаться: появились новогодние елки, разноцветные гирлянды. На улицах уже можно встретить Деда Мороза, размеренно идущего на очередной праздник. А это значит, что пора украшать и свой дом. Если вы еще не купили елку, шарики и мишуру или хотите найти необычный новогодний подарок, то отправляйтесь на новогодние ярмарки, которые рассыпаны не только по всему Нижнему Новгороду, но и городам Нижегородской области.
Самыми длительными будут елочные базары в Нижнем Новгороде, они пройдут с 26 по 31 декабря.
Автозаводский район:
- улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»),
- улица Космическая, у д.58а,
- Южное шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»),
- улица Плотникова, 4а (у автостоянки),
- улиц Львовская, 7 («Торговые ряды»).
Ленинский район:
- выход из станции метро «Пролетарская» (переход к улице Переходникова),
- проспект Ленина (выход из ст. метро «Двигатель революции» вест. №2, около тонаров),
- улица Академика Баха, у д.13 (около магазина «Зодиак»).
Московский район:
- улица Чаадаева, у д. 28 (у ТЦ «Вишневый сад»),
- улица Березовская, у д.81 (у ТЦ «Серпантин»),
- улица Березовская, у д.1.
Нижегородский район:
- улица Костина, 13 (у входа в Средной рынок),
- улица Г. Усилова, у д.3/3,
- улица Германа Лопатина,6 микрорайон Верхние Печеры (около магазина «Магнит»).
Приокский район:
- проспект Гагарина, (площадь «Жукова»),
- площадь Маршала Жукова, 7 (территория, прилегающая к розничному рынку «Приокский»).
Советский район:
- улица Ванеева, остоновка Панина (около киоска «Печать»),
- пересечение улицы Пушкина с улицей Артельной,
- улица Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта «Кузнечиха-2».
Для жителей Нижегородской области будут организованы ярмарки «Покупайте нижегородское», где можно будет купить не только елочные украшения и подарок, но и присмотреть что-то вкусное для новогоднего стола. Традиционно в них принимают участие региональные производители продовольственных и непродовольственных товаров, а также предприятия народных художественных промыслов и ремесленники.
Сеченовский район
Ярмарка пройдет 15, 22,29 декабря в селе Сеченово, улица Советская, дом № 26.
Ковернинский район
Торговля развернется 21 декабря в Ковернино на Центральной площади рядом с домом №18.
Починковский район
Ярмарка пройдет 23 декабря в селе Починки на площади Ленина.