2018-12-13T10:54:24+03:00
Общество

Опекуншу нижегородки Ирины Сычевой оболгала бывшая приемная дочь

Знакомая опекуна рассказала о мести, которую придумала одна из приемных дочерей
Юлия ДАНЧЕНКО
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Опекуншу нижегородки Ирины Сычевой оболгала бывшая приемная дочь. Фото: стоп-кадр с seminternat-nn.edusiteОпекуншу нижегородки Ирины Сычевой оболгала бывшая приемная дочь. Фото: стоп-кадр с seminternat-nn.edusite
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Неделю назад в Нижнем Новгороде разразился скандал – на одном из нижегородских телеканалов вышел сюжет, где опекуншу детей из коррекционной школы в Семенове Нижегородской области назвали воровкой. Бывшая приемная дочь Оксана Ворожейкина, которая воспитывалась вместе с недавно пропавшей 20-летней Ириной Сычевой, рассказала журналистам, что приемная мать обворовывает детей, которых берет под опеку. По ее словам, когда детям исполняется 18 лет, она идет вместе с ними в банк, ребенок снимает деньги, так называемые подъемные, которые выплачивает государство, после чего она их забирает. Именно на эти деньги приемная мать якобы построила себе коттедж и купила машину.

Кроме того, Оксана утверждает, что приемная мать бьет детей и почти их не кормит. И как в подтверждение ее слов всплыла еще одна некрасивая история. Пришедшие воспитатели увидели синяки на одной из двух девочек, которых в тот момент опекала приемная мать.

- В ОМВД России по Семеновскому городскому округу поступила информация о том, что 64-летняя жительница Семенова, допускает противоправные действия в отношении опекаемых ею детей, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в ГУ МВД России по нижегородской области. -По факту причинения побоев 12-летней воспитаннице в отношении женщины проводится административное расследование по статье «Побои». По информации о ненадлежащем исполнении опекуном обязанностей по охране имущества опекаемых проводится проверка. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Однако на защиту опекунши встали ее знакомые. Ирина Леонидова (имя и фамилия изменены – ред.) рассказала «Комсомолке», что опекун регулярно сдавала финансовые отчеты в опеку и никаких вопросов к ней никогда не возникало.

О синяках у 12-летней девочки Ирина Леонидова тоже рассказала.

- Это даже не синяки были, а следы от нажатия, поскольку опекуну пришлось оттаскивать старшую девочку от младшей, поскольку та ее душила, - объяснила она.

По словам Ирины Леонидовой, Оксана Ворожейкина могла специально оболгать бывшую приемную мать.

- Она очень ревновала маму к другим детям, потом привела своего нынешнего сожителя к ней, он ей не понравился, и она отказалась их принять к себе. Имела полное право отправить их на вольные хлеба, - рассказала Ирина Леонидова. - В ответ на это, сожитель пообещал, что она пожалеет. Возможно, это месть. Жалеть она начала очень быстро: посыпались заявления в полицию, что она обокрала Оксану. Были проверки, после которых в возбуждении дела было отказано.

Опекуншу нижегородки Ирины Сычевой оболгала бывшая приемная дочь Фото: СОЦСЕТИ

Опекуншу нижегородки Ирины Сычевой оболгала бывшая приемная дочьФото: СОЦСЕТИ

Ирина Сычева, которую целую неделю искали в Нижнем Новгороде и Богородском районе, хотела, видимо, поехать к бывшей приемной матери, но заблудилась. После того, как ее нашли, Ира попала в заточение.

- Ирину Сычеву на данный момент, задержали и, возможно, незаконно удерживают, превышая свои должностные обязанности определенные органы, - рассказала Ирина Леонидова. - Ей ограничили свободу передвижения и общения, после видео, в котором она рассказывает о жизни с Оксаной Ворожейкиной. Об этом сегодня направлена жалоба в прокуратуру области и министерство социальной политики. Корреспондентов к Ирине Сычевой не пустили, ее заперли в комнате и выключили свет. Это с ее слов, она, будучи напуганной, позвонила в тот день опекуну.

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