Новогодние спектакли 2018-2019 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

У многих яркие детские воспоминания связаны с главным календарным праздником - Новым годом. Усыпанная гирляндами и блестящими игрушками елочка, подарки, заботливо уложенные под колючими ветками и, конечно, новогодние представления со сказочными героями. В этом году юных нижегородцев ждет по-настоящему насыщенная программа! «Комсомольская правда» предлагает ознакомиться с ней и выбрать спектакль по душе.

Для многих поход на "Щелкунчика" в Театр оперы и балета стало доброй традицией. Фото: сайт театра.

ТЕАТР «КОМЕДIЯ»

(Ул. Грузинская, 23; тел. 434-04-24)

«Аленький цветочек»

Музыкальный спектакль создана по мотивам доброй и трогательной сказке Сергея Аксакова. Этот русский вариант «Красавицы и чудовища» писатель записал от своей ключницы Пелагеи двести лет назад. Невероятные приключения, удивительные превращения, шумный восточный базар, далекий таинственный остров, где живет заколдованное чудище и злая ведьма, а главное - любовь, способная за безобразной внешностью разглядеть доброе и чуткое сердце, - все самые чарующие детскую душу фантазии соединились в этом вечном сюжете. (0+)

С 22 декабря по 30 декабря, с 2 по 5 января в 11.00 и 14.00

Билеты: 300 - 700 рублей

«Фабрика добрых слов»

Ты знаешь, откуда берутся буквы? И как они складываются в слова? А почему из одних и тех же букв могут сложиться совсем разные слова? И почему одни слова заставляют нас грустить, а другие улыбаться? Это - настоящее волшебство! И каждый день такое волшебство происходит в удивительном месте - на Фабрике добрых слов. Здесь на свет появляются все-все буквы, здесь они складываются в слова, а потом наделяются смыслом и даже чувствами. И только раз в году Фабрика открывает свои двери, и все чудеса можно увидеть своими глазами. Но попасть туда может не каждый, а только тот, кто знает много добрых слов! (0+)

С 6 по 8 января в 11.30 и 14.30

Билеты: детский - 3500 рублей, взрослый - 100 рублей (приобретается в день мероприятия)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. А. С. ПУШКИНА

(Ул. Белинского, 59; тел. 428-50-56)

«Щелкунчик»

Красивая рождественская история о маленькой девочке с отважным и любящим сердцем. О том, как она сумела разрушить чары злого волшебника и спасти прекрасного Принца-Щелкунчика. А еще о доброй фее, сказочной стране и о чудесных снах, которые обязательно сбудутся, если в них очень верить… Рекомендуемый возраст с трех лет.

23, 28, 29, 30 декабря в 18.00, 3, 4, 5, 13 января в 18:00

Билеты: 300 - 750 рублей

«Черевички»

Каких только чудес не случается в зимнюю, ясную ночь перед самым Рождеством. Одну только ночь и осталось нечисти шататься на белом свете… Как тут Черту не подъехать мелким бесом к Солохе, слывущей ведьмою? Да и сыну ее, молодому кузнецу Вакуле охота досадить за то, что тот намалевал его так, что «инда черти хохочут сдуру». Вот и нагнал Бес пургу в той надежде, что старый Чуб, оставшись дома, помешает Вакуле увидеться с дочкой его, возлюбленной кузнеца, Оксаною- первой красавицей и по ту, и по эту сторону Диканьки…

Ах, как смеется гордая дивчина над чувствами несчастного влюбленного. Ах, как жестоко шутит, обещая пойти за него замуж, если он достанет ей такие черевички, которые сама царица носит.

27 декабря, 18.00

Билеты: 250 - 550 рублей

«Новое Простоквашино: Новогоднее изобретение»

Дядя Федор, Кот Матроскин и Шарик решили сделать для всех жителей Простоквашина самый лучший подарок на Новый год - собрать новый суперкомпьютер, который должен помочь жителям деревни решать любые повседневные дела: оптимизировать дойку молока, автоматизировать посев зерна в полях, решить все вопросы с водоснабжением и многое-многое другое. Герои приступают к созданию новой чудо машины, но в процессе создания компьютера сталкиваются с множеством соблазнов полностью погрузиться в мир компьютерных игр и развлечений в сети. На помощь изобретателям придут мама и папа, а также почтальон Печкин и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.

Детям до трех лет вход бесплатный без занимания отдельного места и при предъявлении свидетельства о рождении. (0+)

30 декабря, 10:00 и 13:00

Билеты: 300 - 1300 рублей

«Новый год с Винни Пухом»

Снегурочка, Винни Пух и его друзья отправляются раздобыть новогодний подарок Деду Морозу. Любопытство всех героев привело к неожиданному повороту, и только зрители узнают, чем все закончилось. Уникальный сценарий, полный доброго юмора и непредсказуемых поворотов сюжета, будет понятен даже самым маленьким зрителям. Масштабное цирковое шоу, все трюки и акробатические номера подготовлены и выполнены профессионалами высочайшего класса. (0+)

22 декабря в 13.00, 23 декабря в 10.30 и 15.30, 2 - 5 января в 10.30, 13.00, 15.30

Билеты: 200 - 450 рублей

Фикси-шоу «Разбуди Деда Мороза»

Новый год в опасности! А вы знаете главный секрет праздника? У Деда Мороза есть волшебный прибор, который материализует любое желание. Только вот основную деталь прибора украл вредный Смайл, который хочет заменить Деда Мороза на посту верховного чудотворца. Фиксикам надо разбудить спящего волшебника, но это оказывается непросто, ведь усыпила его засорившая мечтогенератор людская Лень, а помогала ей в этом противная Жадность. К счастью, фиксики всегда знают, что делать, ведь у них есть помощь всего зрительного зала.

Детям до трех лет вход бесплатный без занимания отдельного места и при предъявлении свидетельства о рождении. (0+)

6 января в 11.00 и 14.00

Билеты: 250 - 1300 рублей

«Школа волшебников»

Главный герой мультимедийного шоу эльф Элвин отправляется в необычайное путешествие вместе со всеми юными волшебниками, чтобы исправить свою ошибку, по которой может не состояться Новый год. Герой и все зрители проходят все испытания сообща, успевая делать добрые дела по всему миру, даже залетая в Марокко. А на их пути встречается самый главный волшебник 0 Дедушка Мороз. Интересный сценарий, современные технологии создадут ощущение «полного погружения» в новогоднее приключение.

До спектакля зрителей ждет беспроигрышная лотерея и уникальная фотозона с 3D-иллюзиями. (0+)

29 декабря в 10.00 и 13.00

Билеты: 300 - 800 рублей

Для самых маленьких - кукольный спектакль "Морозко".

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

(Ул. Максима Горького, 145; тел. 428-31-25)

«Волк, рок-н-ролл и козлята»

Однажды в размеренную жизнь Козы тети Маши, ее козлят и жителей деревни врывается вихрем хулиганская стая во главе с Волком дядей Серым… Помните продолжение известной сказки? Только это совсем другая история! Оказывается, Волк вовсе не собирается съесть ребят-козлят. А козлята с утра до вечера проказничают и веселятся, поджидая возвращения любимой мамочки с ярмарки. Коза тетя Маша - молодая очаровательная особа, у которой не только доброе сердце, острые рога, но и смелый язычок. Ох, достанется от нее Волку. Дядя Серый тоже не робкого десятка - на оскорбление обидчице ответит по-волчьи. Неожиданный поворот событий… Ни за что не догадаетесь, чем закончится эта история. Знает обо всем только загадочный Волшебник Трикстер. Постановка насыщена яркими образами, запоминающимися мелодиями, веселыми песнями и танцами. (6+)

22 декабря - 8 января в 11.00 и 14.00

Билеты: 300 - 500 рублей

НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

(Ул. Большая Покровская, 39; тел. 434-09-22)

«Морозко»

Жили-были старик со старухой. И была у старика, безвольного и слабого, Дочь Даша, работящая, добрая, щедрая. У старухи, злой и деспотичной, Дочь Паша, ленивая, злая, жадная. Обе девочки попадают в лес. Даша за клюквой приходит, так Мачеха приказала, Паше - за нарядами. Морозко - он же Дедушка Мороз, испытывает девочек и по заслугам награждает. Отдает Даша лесным зверям, помощникам Деда Мороза и свои варежки, и платок, и шубу. За свое бескорыстие получает она и наряды, и сокровища, и хоромы. Ничего не отдает Паша, ничего и не получает. Сказка зимняя, сказка снежная, сказка музыкальная. (6+)

2 - 6 января в 11.00 и 13.30

Билеты: 220 - 350 рублей

«Новогодние приключения Оле-Лукойе»

Собрался и Оле-Лукойе в гости к ребятам и зонтик свой захватил волшебный. Да вот беда: украл кто-то зонтик. Кто же поможет Оле-Лукойе найти волшебный зонтик и рассказать новогоднюю сказку? Конечно, юные зрители! (0+)

15 декабря - 13 января в 11.00, 13.30, 16.00 и 18.30

Билеты: 250 - 500 рублей (подарок - 400-650 рублей)

КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

(Кремль, корп. 2; тел. 439-11-87)

Кремлевская елка

«Я сам!» - часто повторяют дети, изучая новую игрушку. А если эта игрушка - волшебная палочка? А если всего 9 желаний? А если надо справиться со злыми волшебниками, у которых тоже есть палочки?

В канун Нового года Баба Яга собирается испортить всем праздник. Злые волшебники из разных сказок советуют ей отыскать недовольных Новым годом детей: кому подарки не нравятся, кому конфеты не те... И пусть эти дети хором закричат Деду Морозу, что не рад ему никто. Главный герой (мальчишка, случайно попавший в сказку), благодаря 9 чудесам волшебной палочки, словам «Я сам!», помощи Деда Мороза и ребят из зала, рушит планы злодеев и спасает новогодний праздник. (0+)

27 декабря - 6 января в 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00

Билеты: 300 - 450 рублей

Артисты "Комедии" покажут в ДК Орджоникидзе представление "Сюрприз Дедушке Морозу". Фото: сайт театра.

ДК ГАЗ

(Ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71)

«Три кота. С Новым годом!»

Утро в семье началось необычно. Мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового года нужно успеть подготовить настоящий праздник. А для любого хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к торжеству. На спектакле котята вместе с маленьким зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться.

Детям до трех лет вход бесплатный без занимания отдельного места и при предъявлении свидетельства о рождении. (0+)

20, 21 декабря и 11 января в 18.30

Билеты: 300 - 1100 рублей

АРТ-КЛУБ «МАЯКОВКА,10»

(Ул. Рождественская, 10; тел. 291-76-81)

«Щелкунчик»

Удивительная история, произошедшая с детьми в канун Рождества, оживет на наших глазах благодаря удивительному искусству песочной анимации, живой музыке и голосу чтеца. И действительно, когда руки художника - мастера песочной анимации - создают на светящемся столе волшебные, перетекающие друг в друга образы, звучит живая музыка, а голоса актеров доносят до нас первые слова истории - глаз оторвать невозможно. (0+)

23 декабря в 12.00, 3 января в 12.00 и 14.00, 6 января в 12.00

Билеты: 500 рублей

«Новогодняя история мистера Скруджа»

«Наш спектакль не ради забавы, не ради новогоднего хоровода и подарков Деда Мороза. У нас вы не увидите стандартных новогодних героев спасающих Новый год, Мы покажем историю классика в интерпретации театра кукол. Историю о перерождении скряги Скруджа, наполненную настоящим волшебством и глубоким смыслом. Нам есть, чем вас удивить. Ведь новый год - это время чудес и настоящих открытий. Зрителей ждут ростовые куклы, марионетки, элементы теневого театра и современные технологии мультимедиа», - отмечают организаторы. (6+)

24-25 декабря в 14.00, 25 декабря в 11.00, 26 декабря в 15.00, 18.00, 29-30 декабря в 18.00, 2 января в 12.00, 3 января в 16.30, 4 января в 11.00 и 14.00

Билеты: 350 рублей

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

(Ул. Минина, 26; тел. 436-65-83)

«В стране Деда Мороза»

Гостеприимно распахнет свои двери старинный купеческий особняк В. М. Бурмистровой, один из красивейших домов нашего города. Здесь, в залах с роскошными интерьерами конца XIX века, в окружении старинных вещей, дети совершат увлекательное путешествие с героями известных и любимых сказок. Ребята узнают тайну самой Снежной королевы и помогут спасти Карлсона. В программе - интерактивное представление и весёлый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой в бальном Белом зале. (0+)

22 декабря в 13.30, 26 декабря в 10.30, 13.30, 27 декабря в 10.30, 29 декабря в 10.30, 13.30

Билеты: 300 - 950 рублей

Ребятам постарше предлагают посмотреть "Черевички" в Театре оперы и балета. Фото: сайт театра.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «РЕКОРД»

(Ул. Пискунова, 11/7; тел. 419-47-16)

«Невероятные приключения Деда Мороза»

Коварный Кощей Бессмертный вместе с бабой Ягой прикинулись Дедом Морозом и Снегурочкой и решили испортить детям праздник. Но у них ничего не получилось, потому что новый год спас мудрый, добрый, веселый и музыкальный настоящий Дед Мороз.

Интерактивный спектакль для детей и взрослых с современными музыкальными пародиями и номерами длится всего час, но запомнится зрителям, ибо на сцене - лучшие актеры Нижнего Новгорода, в том числе Алексей Хореняк и Тамара Кириллова. (6+)

28 и 30 декабря в 14.00, 30 и 31 декабря в 12.00, 3, 4 и 5 января в 12.00, 4 января в 14.00

Билеты: 350 - 550 рублей

ДВОРЕЦ СПОРТА «НАГОРНЫЙ»

(Пр. Гагарина, 29; тел. 422-60-68)

«Бременские музыканты на льду»

«Бременские Музыканты на льду» - это российское ледовое шоу (Санкт-Петербург), созданное на мировом уровне. Всеми любимые герои популярной сказки встали на коньки. Хорошо знакомые каждому ребенку трубадур и принцесса, кот, петух, пес и осел, король, сыщик и разбойники - у них нет имен, но есть такие яркие и ставшие родными образы.

Шоу с профессионалами фигурного катания, исполняющими роли любимых сказочных героев - это возможность сделать совместный отдых детей и родителей интересным и для маленьких ребятишек, и для школьников, и даже для пап и мам, которые посмотрели уже ни одно шоу. Современную аранжировку песням придал победитель автор олимпийских программ Евгения Плющенко композитор Эдвин Мартон. А Трубадур исполняет свои знаменитые песни голосом самого Димы Билана.

Детям до пяти лет без места в зале вход свободный. За 45 минут до начала шоу – анимационная программа. (0+)

15 декабря в 12.00 и 16.00

Билеты: 300 - 1700 рублей

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

(Ул. Революционная, 20; тел. 272-50-94)

«Сказка о потерянном празднике»

Баба Яга против Нового года! Взяла и украла название самого долгожданного праздника, а буквы раскидала по всей Солнечной системе. Теперь из-за ее козней никто на Земле не может вспомнить, что это за праздник. Чтобы его вернуть, отважные братья отправляются в опасное космическое путешествие. Но Бабу Ягу остановить не так просто. Она и дальше пытается сорвать праздник - теперь уже на самой новогодней елке. (6+)

22 декабря - 8 января в 11.00

Билеты: 300 - 350 рублей

«Пиратский Новый год»

На просторах морей обитают ужасные пираты, жаждущие захватить Дедушку Мороза и отменить праздник. Что же будет с Новым годом, Снегурочкой и Дедом Морозом? После спектакля зрителей ждут песни, игры, хоровод у новогодней елки и поздравление от Деда Мороза и Снегурочки. (6+)

22 декабря - 8 января в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00

Билеты: 350 рублей

ДК ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ

(Ул. Чаадаева, 17; тел. 222-09-29)

«Сюрприз Дедушке Морозу»

В новогоднем лесу все сказочные герои, звери и птицы ждут праздника и подарков от Деда Мороза. И только вредная Баба Яга со своей подручной Вороной вносят раздор и портят всем новогоднее настроение. Заявили, что Деда Мороза никто не любит, никто подарков ему не дарит. И в самом деле… Собрались звери лесные и придумали сделать Дедушке Морозу сюрприз. А какой? Узнаете в сказке. (0+)

22 декабря по 7 января, в 10:30 и 13:00

ДК им. С. Орджоникидзе, ул. Чаадаева, 17; тел. 222-05-98

Билеты: 350 рублей

МУЗЕЙ «БЕРЕЗОПОЛЬЕ»

(С. Сартаково, ул. Центральная, 149б; тел. 8-920-010-96-40)

«В поисках Деда Мороза, Или Леший, Ворчун и старик Карачун в волшебном лесу»

Путешествие с главными героями Лешим и Ворчуном, которые хотят вместе с детьми найти Деда Мороза. Несмотря на то, что Ворчун постоянно ворчит и не верит в силы детей, все ребята продолжают идти к цели. По дороге они встречают Бабу Ягу, волшебницу Ладу и повелителя мороза и холода Карачуна. В теплом помещении детей будет ждать мастер-класс по оберегу. (6+)

29 декабря и 5 января в 11.00

Билеты: 950 рублей без трансфера, 1350 рублей с трансфером от Дворца спорта «Нагорный»