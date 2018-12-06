Нижегородцы узнали, откуда Дед Мороз берет деньги на подарки

Помните ли вы, кем наряжались на Новый год в детстве? Белой воздушной снежинкой или юрким зайкой-попрыгайкой, а, может быть, хитрой лисичкой с пушистым хвостом. Дед Мороз, приехавший в Нижний Новгород 6 декабря в рамках третьего новогоднего путешествия с НТВ по всей стране, продемонстрировал, что помнит каждого, хотя со многими виделся много-много лет назад.

Детишки были счастливы пообщаться с главным волшебником страны!Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Когда смотришь на вас, вспоминаешь, как давно мы виделись в последний раз… - с легкой грустью сказал волшебник.

На мероприятии в Литературном музее им. А. М. Горького собрались нижегородцы всех возрастов, но больше, конечно, детей (учащихся Приволжской медиа-школы). Они-то и завалили Дедушку Мороза интересными, а порой и провокационными вопросами.

Ученые говорят, что Дед Морозу столько лет, сколько существует белый свет.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Первый мальчуган поинтересовался, общается ли всероссийский новогодний волшебник со своими коллегами из других стран. Тот ответил: конечно!

- Мы с ними на одной доброй волне, потому что везде мальчишки и девчонки (да и взрослые) любят подарки. Чаще всего видимся с Йолупукки. Кстати, 20 декабря встретимся с ним на границе Ленинградской области с Финляндией, - пояснил Дед Мороз.

Звездным помощником Дедушки в Нижнем Новгороде стал Сергей Майоров.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

А следом - вопрос про отношение звездного гостя к социальным сетям. Все-таки двадцать первый век на дворе! Оказалось, что Дедушка в России прогрессивный и является активным пользователем Инстаграма и Фейсбука. Правда, вести соцсети в одиночку для такого занятого героя непросто, поэтому ему помогают друзья. И вообще он убежден, что нужно больше уделять времени книжкам, а не интернету. Сам, например, читает по 70 тысяч писем в день! (хотя, наверняка, и тут не обходится без верных помощников)

- А настольная книга у меня - «Народные сказки». У нас весь более 150 народностей на территории страны, и в каждом языке находится та вековая мудрость, которая коротко сформулирована в сказках. Читая их, я вывел простую формулу: в сказках чуду помогает добро. Ну и чудо помогает только искренним, добрым людям… - добавил Дед Мороз.

Сделать селфи с Дедом Морозом из Великого Устюга? Легко!Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Поинтересовались дети и финансовой стороной вопроса, спросив, откуда у жителя Великого Устюга столько денег на подарки детям.

- Полагаю, половина налогов отдается государству, а половина - вам? - сообразила юная нижегородка.

Тут на помощь Дедушке пришел его звездный помощник известный ведущий программы «Однажды…» Сергей Майоров, который пояснил, что подарками его волшебного друга снабжают спонсоры.

- Страна у нас большая детишек много. Добрые помощники с этим справляются, - уточнил телеведущий.

Вопросы дети задавали интересные, а порой и провокационные.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Ну а напоследок один из ребят обратился к волшебнику, у которого, как известно, борода из ваты, с личной трагедией. Его мама… перестала верить в Деда Мороза! Как же быть?

- Все твоих руках. Сейчас ты со мной пообщаешься, наберешься мудрости и расскажешь маме, что знаком со мной, - ответил Дедушка. - Вообще верить надо в свои силы и добрых людей. А со мной нужно просто дружить!

На этой звонкой (и мудрой, разумеется) ноте и закончилась пресс-конференция с Дедом Морозом, а потом началась фотосессия и раздача подарков.

Дед Мороз познакомился с семьей Красильниковых. В семье два сына: 13-летний Антон мечтает стать футболистов, а его младший брат - строителем.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

КСТАТИ

«Путешествие Деда Мороза с НТВ» проходит в третий раз. За два года главный зимний волшебник вместе с командой телеканала проехал 35 тысяч километров, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков.

В каждом городе после встречи с прессой, Дед Мороз идет в гости к тем, кому так важна встреча с волшебством: детям с особенностями развития, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые верят в чудеса и ежедневно преодолевают трудности.

В 2018 году Дедушка навестит несколько нижегородских семей, а также ребятишек из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Улыбка» и воспитанников школы интерната №1.