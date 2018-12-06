2018-12-06T13:56:12+03:00
Общество

Дзержинская команда «Новый город» стала победителем первого «Кубка Волги»

Чемпионат по стратегии управления бизнесом проводился под патронатом минпромторга Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дзержинская команда «Новый город» стала победителем первого «Кубка Волги»Дзержинская команда «Новый город» стала победителем первого «Кубка Волги»
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Команда из Дзержинска «Новый город» стала победителем первого «Кубка Волги», чемпионата по стратегии управления бизнесом «Global Management Challenge» (GMC), проводимого под патронатом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Победители кубка будут представлять Нижегородскую область на чемпионате России, который пройдет в следующем году.

В рамках двухдневного турнира, прошедшего 4-5 декабря в технопарке «Анкудиновка» дзержинцы в конкурентной борьбы показали лучшие результаты из 28 команд участников, представлявших различные города и районы области.

- Я считаю, что у нашей команды неплохие шансы побороться за престижные места в национальном финале и достойно представить Нижегородскую область, - заявил лидер команды «Новый город», экс-заместитель главы администрации Дзержинска Павел Воронин.

В 2017 году команда администрации Дзержинска, обучавшаяся в рамках программ дополнительного образования в филиале РАНХиГС, уже становилась чемпионом академии и выходила в национальный финал чемпионата GMC.

Чемпионат GMC проводится в России с 2006 года и основан на использовании технологий компьютерного бизнес-симулятора. В рамках игры управленческие команды должны принимать решения по 75 параметрам. Результаты принятых решений рассчитывает специализированная компьютерная программа.

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