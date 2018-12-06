Дзержинская команда «Новый город» стала победителем первого «Кубка Волги»

Команда из Дзержинска «Новый город» стала победителем первого «Кубка Волги», чемпионата по стратегии управления бизнесом «Global Management Challenge» (GMC), проводимого под патронатом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Победители кубка будут представлять Нижегородскую область на чемпионате России, который пройдет в следующем году.

В рамках двухдневного турнира, прошедшего 4-5 декабря в технопарке «Анкудиновка» дзержинцы в конкурентной борьбы показали лучшие результаты из 28 команд участников, представлявших различные города и районы области.

- Я считаю, что у нашей команды неплохие шансы побороться за престижные места в национальном финале и достойно представить Нижегородскую область, - заявил лидер команды «Новый город», экс-заместитель главы администрации Дзержинска Павел Воронин.

В 2017 году команда администрации Дзержинска, обучавшаяся в рамках программ дополнительного образования в филиале РАНХиГС, уже становилась чемпионом академии и выходила в национальный финал чемпионата GMC.

Чемпионат GMC проводится в России с 2006 года и основан на использовании технологий компьютерного бизнес-симулятора. В рамках игры управленческие команды должны принимать решения по 75 параметрам. Результаты принятых решений рассчитывает специализированная компьютерная программа.