2018-12-06T10:42:10+03:00
Общество

Владимир Панов прокомментировал информацию о повышении стоимости проезда на некоторых маршрутах

С 7 декабря цены вырастут на шести маршрутах
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Владимир Панов прокомментировал информацию о повышении стоимости проезда на некоторых маршрутахВладимир Панов прокомментировал информацию о повышении стоимости проезда на некоторых маршрутахФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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О том, что в Нижнем Новгороде вот-вот вырастет стоимость проезда, говорят уже не первую неделю. Городские власти рассказали об этом официально.

- Стоимость проезда в муниципальном транспорте не изменится, - заверил нижегородцев на встрече с жителями Автозаводского района глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. - Но определенные частники хотят поднять свой тариф. У нас есть регулируемый тариф – это тот, по которому работает наше муниципальное предприятие и возит всех льготников. Там тариф фиксированный, он не меняется. Если говорить о частниках, то у них нерегулируемый тариф. Они от нас не зависят. Если они захотят завтра повысить, то они просто нас уведомляют. Это их полномочия и их экономика.

К слову, сейчас два маршрута уже повысили стоимость проезда до 30 рублей. Это маршрутки № 50 и № 4. Скоро их примеру последуют еще несколько частников.

- О повышении тарифов с 7 декабря нас известили владельцы маршрутов № 14, 39, 79, 63, 89 и 92, - сообщила директор департамента транспорта Нижнего Новгорода Елена Кузнецова.

- Отчасти я понимаю их логику. Сейчас со стороны города идет более жесткий контроль за работой частников, - объяснил Владимир Панов. - В ходе рейдов по выявлению частников, которые не работают вечером, 8 из 10 маршрутов оказались нарушителями. Были выявлены нарушения и по линии налоговой инспекции – официально водителям там платят по 10 тысяч рублей. Значит, зарплаты серые и они уходят от налогов.

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