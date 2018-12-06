«Вселенная добра»: выбираем народного героя Нижнего Новгорода!

В Нижегородской области ищут народного героя, поступки которого станут примером для всех нижегородцев. «Комсомолка» вместе с создателями фильма «Елки Последние» запускает акцию «Вселенная добра». На сайте «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» проходит голосование, где можно поддержать одного из трех кандидатов. Победитель голосования получит билеты на звездную премьеру новогоднего фильма «Елки Последние», которая состоится в Нижнем Новгороде 13 декабря 2018 года.

Николай Сотников

Ветеран Чеченской войны Николай Сотников в своем родном Сеченовском районе Нижегородской области полностью заменил собой социальную службу. На стареньком разваливающемся «Жигуленке», купленном на субсидию, он отвозит пожилых людей и многодетные семьи в больницу, обеспечивает их новогодними подарками, находит коляски инвалидам. Для местных жителей в случае беды он единственная надежда. За свои заслуги в 2013 году он даже стал лауреатом Всероссийской народной премии «Золотой человек».

Олег Космачев

В 2007 году после авиакатастрофы в самарском аэропорту «Курумоч» имя 32-летнего нижегородца Олега Космачева звучало, что называется, из каждого утюга. Оно и понятно - стажер-бортпроводник на своих плечах вынес из горящего Ту-134 двадцать человек, в том числе несколько детей. Во время посадки самолет попросту развалился на части и неизвестно, сколько бы человек погибло, если бы не расторопный бортпроводник. После той катастрофы Олег решил сменить самолеты на вертолеты, а потом и вовсе «заземлился» - стал работать учителем ОБЖ в обычной нижегородской школе. Его ученики, воспитанные на таком героическом примере, неизменно занимают призовые места на всех зарницах.

Сергей Шухрин

Имя Сергея Шухрина в Нижегородской области давно стало синонимом слова «поисковик». Созданный им в 2011 году поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН» зачастую является единственной надеждой для тех людей, у которых пропали родные и близкие. Заблудившиеся в лесу бабушки, ушедшие из дома подростки, исчезнувшие без следа женщины и мужчины, потерявшиеся дошколята – хорошо скоординированный отряд, состоящий из обычных добровольцев, в считанные часы находит пропавших людей.

ПРАВИЛА КОНКУРСА