2018-12-12T13:48:30+03:00
Общество

Новогодние концерты 2018-2019 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

Подробная афиша новогодних концертов 2018-2019 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные музыкальные события.
Юлия ИСАЕВА
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Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные музыкальные событияМы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные музыкальные событияФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В новогодние праздники хочется не только проводить время с семьей за огромным столом, но и танцевать, слушать любимую музыку и весело проводить время с друзьями. С 30 декабря по 9 января в Нижний Новгород с концертами приедут знаменитые артисты. «Комсомольская правда» представляет подробную программу.

Рождественский Джаз (6+)

В Нижнем Новгороде снова пройдет ставший уже традиционным концерт «Рождественский Джаз». В этот раз организаторы приготовили для горожан настоящий рождественский подарок: в Нижний приезжает восходящая звезда джазовой сцены США Калил Уилсон. Он представит собственную программу из величайших джазовых хитов XX века.

Когда: 5 января в 17:00

Где: Центр культуры «Рекорд»

Цена билетов: 600-1500 рублей

FROST FEST (18+)

Главный новогодний рок-фестиваль России пройдет в Нижнем Новгороде 5 января 2019 года. На сцене выступят группы LOUNA, «Порнофильмы» и «Слот».

Когда: 5 января в 19:00

Где: Milo Concert Hall

Цена билетов: от 1 400 до 2 700 рублей

«Отпетые мошенники» (18+)

Песни российской поп-группы «Отпетые мошенники» знает каждый второй. Хиты «Девушки бывают разные», «А у реки», «Граница», «Люби меня, люби» и многие другие на слуху уже с 1996 года.

Когда: 5 января в 20:00

Где: Maximilian

Цена билетов: от 700 рублей

Рождественский бал русского романса (12+)

Ассоциация русского романса «Изумруд» (Москва) приглашает зрителей на концерт «Рождественский бал русского романса». В программе романсы и песни неоднократного призера всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Евгения Четверикова (Саратов), а так же — старинные русские вальсы (второе отделение). Поют: Светлана Твердова, Надир Ширинский, Елена Горина (Москва), Юлия Панфилова (Казань). Концертмейстеры: в первом отделении — лауреат международных конкурсов — Зульфия Ибрагимова (Казань), во втором отделении — лауреат международного конкурса, легенда московского романса, постоянный участник телепередач «Романсиада», «Романтика романса», заслуженный артист России — Александр Бисеров. Гостей встречает и концерт ведет президент Ассоциации «Изумруд» Надир Ширинский.

Когда: 6 января в 16:00

Где: Центр культуры «Рекорд»

Цена билетов: от 200 до 500 рублей

Музыка среди звезд (6+)

Камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода» и Нижегородский планетарий представят публике свой совместный проект «МУЗЫКА СРЕДИ ЗВЁЗД». В этот вечер в Большом звездном зале – все концерты «Времена года» Антонио Вивальди в круговороте звезд и космических пейзажей.

Когда: 7 января в 18:30

Где: Нижегородский планетарий имени Гречко

Цена билетов: 300 – 500 рублей

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