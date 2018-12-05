На Студеной улице возобновили подачу тепла и горячей воды

Теплоэнерго заявило о досрочном окончании планово-предупредительных работ на участке трубопроводы в районе дома №51 по Студеной улице. По информации пресс-службы сварочные работы на магистральном обратном трубопроводе теплоносителя, диаметр которого 700 мм, удалось полностью завершить к 16:30 5 декабря.

- Выполнено дозаполнение сетей, запущена насосная станция. Теплоноситель подается потребителям, - уточнили в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, утром 5 декабря Теплоэнерго лишило жителей центра Нижнего Новгорода горячей воды и отопления. В результате с холодными батареями и без горячей воды остались жители 47 домов (7,1 тысячи человек) на Студеной, Арзамасской, Новой, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Ильинской улицах, а также на улицах Горького, Бринского, Воровского, Костина и Короленко. Также в холоде сидели воспитанники детсада №161, учащиеся школы №19 и работники больницы №34 вместе с пациентами.

Причем в некоторых других домах центрального района Нижнего Новгорода (в них проживает 39,6 тысячи человек) отопление не полностью отключили. Там лишь снизили подачу теплоносителя.