2018-12-05T19:10:34+03:00
Общество

На Студеной улице возобновили подачу тепла и горячей воды

Планово-предупредительные работы были выполнены досрочно
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
В квартиры жителей центра Нижнего Новгорода вернулось тепло.В квартиры жителей центра Нижнего Новгорода вернулось тепло.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Теплоэнерго заявило о досрочном окончании планово-предупредительных работ на участке трубопроводы в районе дома №51 по Студеной улице. По информации пресс-службы сварочные работы на магистральном обратном трубопроводе теплоносителя, диаметр которого 700 мм, удалось полностью завершить к 16:30 5 декабря.

- Выполнено дозаполнение сетей, запущена насосная станция. Теплоноситель подается потребителям, - уточнили в ресурсоснабжающей компании.

Напомним, утром 5 декабря Теплоэнерго лишило жителей центра Нижнего Новгорода горячей воды и отопления. В результате с холодными батареями и без горячей воды остались жители 47 домов (7,1 тысячи человек) на Студеной, Арзамасской, Новой, Славянской, Тверской, Большой Покровской, Ильинской улицах, а также на улицах Горького, Бринского, Воровского, Костина и Короленко. Также в холоде сидели воспитанники детсада №161, учащиеся школы №19 и работники больницы №34 вместе с пациентами.

Причем в некоторых других домах центрального района Нижнего Новгорода (в них проживает 39,6 тысячи человек) отопление не полностью отключили. Там лишь снизили подачу теплоносителя.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Русский бизнес - безжалостный и беспощадный: Нам впаривают набитые стеклом «лечебные» матрасы, наваривая на этом миллиарды
Журналист «КП» попытался разобраться, почему в нашей стране процветает сомнительный бизнес по продаже больным втридорога иллюзий выздоровления. И государственная машина ничего не может с этим поделать [Часть 1]
Новости 24
За три месяца в Нижнем Новгороде выявлено более семи тысяч безбилетников
Новогоднюю елку в Нижнем Новгороде установят 8 декабря
Глеб Никитин поздравил нижегородских ученых с важным открытием в области борьбы с раком
Госдолг Нижегородской области составил 72,8 миллиарда рублей
В Нижнем Новгороде отремонтировали 37 фасадов
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1%
83-летняя Валентина Новосадова найдена живой
За смертельное ДТП в Нижнем Новгороде водитель может сесть в тюрьму на пять лет
За повторное управление автомобилем в пьяном виде, нижегородец осужден на 200 часов обязательных работ
Нижегородским детям-инвалидам не выдают коляски и фиксаторы для суставов
Финансирование школы самбо в Кстове будет увеличено
Глеб Никитин: «6,5 млрд рублей получит Нижегородская область на реализацию нацпроекта «Демография»
Кредиторская задолженность муниципальных предприятий Нижнего Новгорода выросла до 3,5 млрд рублей
Муниципальных служащих будут штрафовать в Нижнем Новгороде за некачественную уборку дорог
Нижегородские депутаты проанализируют хозяйственную деятельность «ЕЦМЗ»
Более 160 нижегородских бизнесменов приняли участие в чемпионате «Кубок Волги»
Нижегородская полиция разыскивает 20-летнюю Ирину Сычеву
В Нижнем Новгороде сотрудники центра соцобслуживания населения получали зарплату за фиктивного работника
Многофункциональный центр Канавинского района переехал
Средной рынок в Нижнем Новгороде переехал в новое здание
Глеб Никитин: «Официальный мяч матча Аргентина-Хорватия вернется на стадион “Нижний Новгород”»
Российский режиссер получил Гран-При международного кинофестиваля «Северный Характер»
Глеб Никитин поручил до 2021 года обеспечить многодетные семьи участками под ИЖС
Неизвестный водитель сбил 15-летнего подростка в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин провел совещание по включению Нижегородской области в нацпроект «Наука»
В Нижнем Новгороде трамвай сбил 54-летнюю женщину
Суд приостановил деятельность нижегородского бара из-за антисанитарии
В Нижегородской области разыскивается 83-летняя Валентина Новосадова