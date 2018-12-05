Экспертный совет решил оставить баннер, на котором нижегородцам мерещится нечто непристойное

Экспертный совет по применению законодательства о рекламе рассмотрел обращение заявителя о недопустимом рекламном баннере на федеральной трассе М-7 «Волга», который установлен по направлению в Дзержинск.

Фото: пресс-служба Нижегородского УФАС

Напомним, что на сайте Нижегородского УФАС проходил опрос, в котором антимонопольщики спрашивали у граждан, что они думают по поводу изображения на билборде.

Четыре члена совета заявили, что картинка все же намекает на «нижние чакры». Остальные пять с ними не согласились, сказав, что реклама не ассоциируется у них с чем-то непристойным и не нарушает Закон о рекламе.

Фото: пресс-служба Нижегородского УФАС

Комментаторы в соцсетях восхитились рекламной кампанией фирмы, установившей такой противоречивый баннер на трассе.

- Вот это реклама, вот это шедевр! Столько внимания привлечь за счет игры на людской фантазии, - написала Галина Клочкова.

Вместе с тем Максим Елин предположил, что изображение можно и сменить, раз имеются такие разногласия.

- И дело с концом, - добавил мужчина.