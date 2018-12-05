2018-12-05T13:58:32+03:00
Происшествия

«Шанс выжить - один процент»: Нижегородка ищет очевидцев аварии, в результате которой пострадала ее 66-летняя бабушка

Пожилая женщина находится в глубокой коме
Анастасия НАЗАРОВА
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Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.Фото: СОЦСЕТИ
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Чудовищное ДТП случилось на Полтавской улице,11 в Нижнем Новгороде 4 декабря. В 21:00 неизвестный водитель сбил пожилую женщину, переходившую проезжую часть и вместо того, чтобы помочь пострадавшей, скрылся с места аварии.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Нижегородской области, под колесами авто оказалась 66-летняя нижегородка. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

- Обстоятельства выясняются, - уточнили в ГИБДД.

Вместе с тем внучка сбитой женщины обратилась к нижегородцам в соцсетях с просьбой откликнуться очевидцам этого ДТП.

- Сейчас бабушка в глубокой коме, шанс выжить - один процент. Нельзя оставить это без внимания! Свидетели, регистраторы - любая информация важна, - написала Каролина Юрасова.

Девушка также отметила, что кто-то вызвал скорую ее бабушке. Но об аварии никто ничего рассказать не смог.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала о семье, которую неизвестный сбил на авто в Сормовском районе 19 ноября. Как показано на видео регистратора, водитель на иномарке наехал на женщину с двумя детьми на пешеходном переходе и скрылся.

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