2018-12-05T11:40:09+03:00
Спорт

Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: Прогноз на матч 15 тура испанской Примеры

Прогноз на матч тура испанской Примеры Валенсия – Севилья. Встреча состоится 8 декабря 2018 года на стадионе «Месталья» в городе Леванте
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
Поделиться:
Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: Прогноз на матч 15 тура испанской ПримерыВаленсия – Севилья 8 декабря 2018: Прогноз на матч 15 тура испанской Примеры
Изменить размер текста:

8 декабря 2018 года на стадионе «Месталья» в испанском Леванте состоится матч 15-го тура Примеры между «Валенсией» и Севильей». После 14 сыгранных туров «Валенсия» находится на 14-й позиции в таблице первенства, имея в активе 17 очков. На «Месталье» «летучие мыши» сыграли в Примере семь матчей со следующей статистикой: +1=5-1, 7:5. У «Севильи» же в этом сезоне выездная статистика пока лучше, чем у «Валенсии» домашняя, разница мячей составляет 16:10. «Севилья» продолжает создавать конкуренцию «Барселоне» за лидерство в Ла Лиге – сейчас разница между ними составляет всего одно очко.

В прошлом сезоне «Валенсия» и «Севилья» дважды играли между собой. Матчи завершились со следующими результатами:

Валенсия – Севилья 4:0

Севилья – Валенсия 0:2.

Но в нынешнем сезоне «Валенсия» выступает не в лучшей форме, а вот Севилья, по мнению экспертов, имеет неплохие шансы как минимум на участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. С другой стороны, с Севильей вполне можно бороться, а значит, Валенсия может забить по крайней мере один гол или сыграть вничью.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Локомотив - Рубин 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Локомотив - Рубин 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Спартак - Урал 5 декабря 2018: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала Кубка России по футболу
Футбол, матч Спартак - Урал 5 декабря 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 5 декабря 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч четвертьфинала Кубка России по футболу
Новости 24
В Нижнем Новгороде отремонтировали 37 фасадов
Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на 10,1%
83-летняя Валентина Новосадова найдена живой
За смертельное ДТП в Нижнем Новгороде водитель может сесть в тюрьму на пять лет
За повторное управление автомобилем в пьяном виде, нижегородец осужден на 200 часов обязательных работ
Нижегородским детям-инвалидам не выдают коляски и фиксаторы для суставов
Финансирование школы самбо в Кстове будет увеличено
Глеб Никитин: «6,5 млрд рублей получит Нижегородская область на реализацию нацпроекта «Демография»
Кредиторская задолженность муниципальных предприятий Нижнего Новгорода выросла до 3,5 млрд рублей
Муниципальных служащих будут штрафовать в Нижнем Новгороде за некачественную уборку дорог
Нижегородские депутаты проанализируют хозяйственную деятельность «ЕЦМЗ»
Более 160 нижегородских бизнесменов приняли участие в чемпионате «Кубок Волги»
Нижегородская полиция разыскивает 20-летнюю Ирину Сычеву
В Нижнем Новгороде сотрудники центра соцобслуживания населения получали зарплату за фиктивного работника
Многофункциональный центр Канавинского района переехал
Средной рынок в Нижнем Новгороде переехал в новое здание
Глеб Никитин: «Официальный мяч матча Аргентина-Хорватия вернется на стадион “Нижний Новгород”»
Российский режиссер получил Гран-При международного кинофестиваля «Северный Характер»
Глеб Никитин поручил до 2021 года обеспечить многодетные семьи участками под ИЖС
Неизвестный водитель сбил 15-летнего подростка в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин провел совещание по включению Нижегородской области в нацпроект «Наука»
В Нижнем Новгороде трамвай сбил 54-летнюю женщину
Суд приостановил деятельность нижегородского бара из-за антисанитарии
В Нижегородской области разыскивается 83-летняя Валентина Новосадова