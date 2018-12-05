2018-12-05T11:40:09+03:00
Спорт

Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: Прогноз на матч 15 тура испанской Примеры

Прогноз на матч тура испанской Примеры Валенсия – Севилья. Встреча состоится 8 декабря 2018 года на стадионе «Месталья» в городе Леванте
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Валенсия – Севилья 8 декабря 2018: Прогноз на матч 15 тура испанской ПримерыВаленсия – Севилья 8 декабря 2018: Прогноз на матч 15 тура испанской Примеры
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8 декабря 2018 года на стадионе «Месталья» в испанском Леванте состоится матч 15-го тура Примеры между «Валенсией» и Севильей». После 14 сыгранных туров «Валенсия» находится на 14-й позиции в таблице первенства, имея в активе 17 очков. На «Месталье» «летучие мыши» сыграли в Примере семь матчей со следующей статистикой: +1=5-1, 7:5. У «Севильи» же в этом сезоне выездная статистика пока лучше, чем у «Валенсии» домашняя, разница мячей составляет 16:10. «Севилья» продолжает создавать конкуренцию «Барселоне» за лидерство в Ла Лиге – сейчас разница между ними составляет всего одно очко.

В прошлом сезоне «Валенсия» и «Севилья» дважды играли между собой. Матчи завершились со следующими результатами:

Валенсия – Севилья 4:0

Севилья – Валенсия 0:2.

Но в нынешнем сезоне «Валенсия» выступает не в лучшей форме, а вот Севилья, по мнению экспертов, имеет неплохие шансы как минимум на участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. С другой стороны, с Севильей вполне можно бороться, а значит, Валенсия может забить по крайней мере один гол или сыграть вничью.

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