Нижегородцы стали чаще пользоваться электронными социальными услугами

Самая распространенная среди инновационных услуг Фонда - электронный листок нетрудоспособности. Но не единственная.

Например, доступен нижегородцам Личный кабинет страхователя и застрахованного.

- С помощью этого сервиса гражданин может узнать всю информацию по временной нетрудоспособности, но и по выплатам пособий по материнству. Также там можно посмотреть подробную расшифровку сведений, представленных для начисления пособий: суммы заработка, стажа и прочей информации, - отвечает заместитель управляющего Нижегородским региональным отделением ФСС РФ, Николай Соколов - Через личный кабинет можно напрямую обратиться в ФСС и получить ответ наиболее удобным для вас способом: по телефону, по почте и т.д. Инвалиды могут узнать информацию об обеспечении техническими средствами реабилитации, льготные категории граждан – отследить номер своей заявки в очереди на путевку, пострадавшие на производстве – сумму компенсации по несчастному случаю или полученному профессиональному заболеванию.

А пользу еще одного проекта оценили во Всероссийском обществе инвалидов. «Социальный навигатор» - это сервис, который облегчает работу общественным организациям.

-К нам постоянно поступают вопросы от инвалидов по поводу льгот, государственных услуг, очередности. Очень часто организации вынуждены приглашать профильных специалистов, чтобы они могли разъяснить инвалидам все происходящие изменения в законодательстве. Даже у меня на это уходит 20% рабочего времени, - рассказывает заместитель председателя Нижегородской областной организации Всероссийского общества инвалидов Светлана Барабанова. - Появление «Социального навигатора» облегчило нам всем работу. И, конечно, это повысит уровень информированности инвалидов.

Пользователи «Социального навигатора» могут получить с его помощью ответы на большинство вопросов, разделенных на три направления: материнство, временная нетрудоспособность, инвалидность.

В «Социальном навигаторе» можно не просто узнать о полагающихся социальных услугах, санаторно-курортном лечении, но и найти, где находится ближайший социальный объект, как до него добраться. С помощью навигатора можно будет заказать такси и запросить помощь волонтеров. Будет еще и специальный чат-бот, и голосовой помощник.

Сейчас новые электронные сервисы Фонда дорабатываются, чтобы воспользоваться ими могли без исключения все нижегородцы.