2018-12-04T10:59:45+03:00
Здоровье

Больничный получаем без бумаг!

На Круглом столе в «Комсомольской правде» специалисты Фонда социального страхования рассказали о новых интернет-проектах
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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..Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Самая распространенная среди инновационных услуг Фонда - электронный листок нетрудоспособности.

- Сейчас это один крупнейших сервисов Фондов социального страхования – и по масштабу, и по значимости, - уверен заместитель управляющего Нижегородским региональным отделением ФСС РФ, Николай Соколов. – В чем его преимущества? Во-первых, его нельзя потерять или подделать. Во-вторых, в случае ввода каких-то ошибочных сведений застрахованному не придется снова идти в больницу и получать исправленный дубликат. Все ошибки исправляются дистанционно. Это облегчает работу самих сотрудников ФСС, поскольку имеющаяся электронная база данных освобождает от необходимости заново вводить все сведения. Кроме того, сервис уменьшает затраты и работодателя, освобождая его от необходимости хранения бумажных больничных, и упрощает процедуру внесения своей части сведений, необходимых для начисления пособий. Для лечебных учреждений этот сервис тоже полезен. Специальная программа при передаче данных в ФСС проверяет документ на правильность заполнения и, при обнаружении ошибок, возвращает его для исправления.

Электронный листок нетрудоспособности действует в России уже полтора года. По данным на сентябрь 2018 года, в стране было выдано больше 3 миллионов электронных больничных. Это примерно 5% от всех листов временной нетрудоспособности, выдаваемых на территории России. Для сравнения, в Польше и Эстонии, где этот сервис начал внедряться значительно раньше, доля электронных больничных составляет не больше 3%.

К слову, в Нижегородской области в помощь к этому сервису работает своя информационная система министерства здравоохранения.

- Конечно, это очень важное и удобное направление для пациента, поскольку там предусмотрены определенные виды защиты информации, - полагает заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Лариса Санинская. - Уже не первый год в Нижегородской области действует региональная медицинская информационная система, к которой подключены все государственные бюджетные учреждения Нижегородской области. В этой программе, в том числе, есть возможность ведения электронных больничных листов. Навыкам обращения с этой программой у нас обучены все врачи и весь средний медицинский персонал.

Тем не менее, на фоне других российских регионов Нижегородской области нечем особо похвастать – мы занимаем 13 место в ПФО по количеству выданных электронных больничных. Хуже дела обстоят только в Кировской области. Поэтому руководство регионального отделения Фонда социального страхования РФ рекомендует пациентам проявлять большую активность и, при обращении в медицинские организации, оформлять листки нетрудоспособности именно в электронном виде.

- Во время тестовой выдачи электронных больничных листов все медицинские учреждения прошли обучение для работы с программой. Однако, учитывая, какой поток людей проходит через амбулаторное лечение, медицинские учреждения попросту не успевают работать в нескольких автоматизированных системах, - объясняет директор «Медицинского информационно-аналитического центра» Егор Тучин. – Чтобы решить эту проблему, сейчас ведется доработка региональной медицинской информационной системы. В ее состав планируется включить модули электронных больничных. Тогда, работая с электронной картой пациента и нажав всего пару кнопок, врач сможет оформить больничный лист прямо из больницы. Мы рассчитываем, что к 15 декабря эта работа будет выполнена, и все медицинские учреждения получат техническую возможность оперативно выдавать электронные больничные.

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