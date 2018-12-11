2018-12-11T14:44:44+03:00
Общество

На завтрак нижегородским школьникам подали червяков

Ученики выложили фотографию с живым мясом
Юлия ДАНЧЕНКО
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На завтрак нижегородским школьникам подали червяковНа завтрак нижегородским школьникам подали червяковФото: СОЦСЕТИ
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В конце прошлой недели в социальных сетях появилась фотография завтрака, который дали детям 6 декабря в школе №85 Сормовского района Нижнего Новгорода. Среди риса и консервированного горошка как ни в чем не бывало ползали два червяка.

- Мясо, - пошутил Валентин Терешков.

- Офигеть. Ребенка не вырвало? – написала потрясенная Ольга Нечаева.

Однако были и те, кто засомневался в достоверности фотографии, и предположили, что это фотошоп. Но родители детей, которые учатся в этой школе, уверены, что именно такой завтрак и предложили школьникам.

- Это фото правдивое! Мой ребенок учится в 85 школе. И, увы, это случилось. Фото сделал старшеклассник, - написала Машуля Менская. - Наверное, червяки из горошка, как я предполагаю. Поставщик продуктов - ЕЦМЗ. Это ужасно! У меня шок! В этой столовой питается мой 8-летний ребенок!

В администрации Сормовского района на запрос «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» рассказали, что специальная комиссия проверила санитарное состояние и работу персонала пищеблока в школе №85, культуру обслуживания, а также организацию посещения столовой детьми.

- Особое внимание вошедшие в состав комиссии представители Совета родителей уделили срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Были взяты пробы блюд, предложенных детям на завтрак, - сказали в администрации. - В ходе проверки члены комиссии установили, что санитарное состояние пищеблока удовлетворительное, оборудование и рабочие поверхности содержатся в чистоте. Отмечено достаточное количество столовой посуды. Сроки годности и условия хранения пищевых продуктов соответствуют нормативным.

Директор школы №85 Татьяна Мацкевич заверила, что всегда открыта для диалога с родителями.

- Родители и законные представители детей в любое время могут ознакомиться и проверить условия хранения и сроки годности продуктов, санитарное состояние пищеблока. Вопросы школьного питания регулярно обсуждаются на родительских собраниях. Администрация школы учитывает все предложения и пожелания, мы открыты для диалога, - отметила Татьяна Мацкевич.

Кроме того, в администрации Сормовского района усомнились в подлинности фотографий.

- Специалисты не исключают, что появившееся изображение может быть фотошопом, - сказали в администрации.

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